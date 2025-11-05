Overlay Protocol (OVL) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Overlay Protocol cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsOVL cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Overlay Protocol cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Overlay Protocol cenas prognoze
$0.05532
-6.52%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 13:23:24 (UTC+8)

Overlay Protocol Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Overlay Protocol (OVL) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Overlay Protocol varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.05532apmērā 2025. gadā.

Overlay Protocol (OVL) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Overlay Protocol varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.058086apmērā 2026. gadā.

Overlay Protocol (OVL) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā OVL cena ir $ 0.060990 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Overlay Protocol (OVL) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā OVL cena ir $ 0.064039 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Overlay Protocol (OVL) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, OVL mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.067241 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Overlay Protocol (OVL) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, OVL mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.070603 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Overlay Protocol (OVL) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Overlay Protocol cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.115006.

Overlay Protocol (OVL) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Overlay Protocol cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.187333.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.05532
    0.00%
  • 2026
    $ 0.058086
    5.00%
  • 2027
    $ 0.060990
    10.25%
  • 2028
    $ 0.064039
    15.76%
  • 2029
    $ 0.067241
    21.55%
  • 2030
    $ 0.070603
    27.63%
  • 2031
    $ 0.074134
    34.01%
  • 2032
    $ 0.077840
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.081732
    47.75%
  • 2034
    $ 0.085819
    55.13%
  • 2035
    $ 0.090110
    62.89%
  • 2036
    $ 0.094615
    71.03%
  • 2037
    $ 0.099346
    79.59%
  • 2038
    $ 0.104314
    88.56%
  • 2039
    $ 0.109529
    97.99%
  • 2040
    $ 0.115006
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Overlay Protocol cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.05532
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.055327
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.055373
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.055547
    0.41%
Overlay Protocol (OVL) cenas prognoze šodien

OVL prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.05532. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Overlay Protocol (OVL) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) OVL cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.055327. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Overlay Protocol (OVL) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) OVL cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.055373. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Overlay Protocol (OVL) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, OVL prognozētā cena ir $0.055547. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Overlay Protocol cenas statistika

$ 0.05532
-6.52%

$ 603.73K
10.91M
$ 56.15K
--

Jaunākā OVL cena ir $ 0.05532. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas -6.52% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 56.15K.
Papildus tam, OVL daudzums apgrozībā ir 10.91M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 603.73K apmērā.

Kā iegādāties Overlay Protocol (OVL)

Vēlies iegādāties OVL? Tagad vari iegādāties OVL ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties Overlay Protocol un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties OVL tagad

Overlay Protocol Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Overlay Protocol reāllaika cenu lapā, Overlay Protocol pašreizējā cena ir 0.05532USD. Overlay Protocol(OVL) apjoms apgrozībā ir 0.00 OVL , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $603.73K.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.11%
    $ -0.007210
    $ 0.064
    $ 0.05374
  • 7 dienas
    -0.33%
    $ -0.02833
    $ 0.08763
    $ 0.05374
  • 30 dienas
    -0.64%
    $ -0.102279
    $ 0.1894
    $ 0.05374
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Overlay Protocol piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.007210, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.11% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Overlay Protocol tika tirgota par augstāko cenu $0.08763 un zemāko cenu $0.05374. Tās cena mainījās par -0.33%. Šī pēdējā laika tendence liecina par OVL potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Overlay Protocol piedzīvoja izmaiņas -0.64% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.102279 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas OVL cenas izmaiņas.

Apskati pilnu Overlay Protocol cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu OVL cenas vēsturi

Kā darbojas Overlay Protocol (OVL )cenu prognozēšanas modulis?

Overlay Protocol cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst OVL iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Overlay Protocol nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās OVL prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Overlay Protocol cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver OVL nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē OVL dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Overlay Protocol nākotnes potenciālā.

Kāpēc OVL cenas prognozēšana ir svarīga?

OVL cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt OVL tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, OVL sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir OVL cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Overlay Protocol (OVL) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā OVL cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 OVL 2026. gadā?
1 Overlay Protocol (OVL) cena šodien ir $0.05532. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, OVL pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā OVL cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Overlay Protocol (OVL) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 OVL līdz 2027. gadam.
Kāda ir OVL paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Overlay Protocol (OVL) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir OVL paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Overlay Protocol (OVL) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 OVL 2030. gadā?
1 Overlay Protocol (OVL) cena šodien ir $0.05532. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, OVL pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir OVL cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Overlay Protocol (OVL) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 OVL līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.