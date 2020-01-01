Numbers Protocol (NUM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Numbers Protocol (NUM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Numbers Protocol (NUM) informācija

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.numbersprotocol.io/
Tehniskais dokuments:
https://docs.numbersprotocol.io/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0xeceb87cf00dcbf2d4e2880223743ff087a995ad9

Numbers Protocol (NUM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Numbers Protocol (NUM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 11.13M
Kopējais apjoms:
$ 839.70M
Apjoms apgrozībā:
$ 829.63M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 13.42M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.365
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.012652469062093216
Pašreizējā cena:
$ 0.01342
Numbers Protocol (NUM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Numbers Protocol (NUM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NUM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NUM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NUM tokenomiku, uzzini NUM tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

