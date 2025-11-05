BiržaDEX+
Reāllaika MON Protocol cena šodien ir 0.01594 USD. Seko līdzi reāllaika MONPRO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MONPRO cenas tendenci MEXC.

MON Protocol kurss(MONPRO)

1 MONPRO uz USD reāllaika cena:

$0.01594
-4.09%1D
USD
MON Protocol (MONPRO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:54:59 (UTC+8)

MON Protocol (MONPRO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01592
24h zemākā
$ 0.0171
24h augstākā

$ 0.01592
$ 0.0171
$ 0.9595624143978051
$ 0.014962049622685736
-1.97%

-4.09%

-11.69%

-11.69%

MON Protocol (MONPRO) reāllaika cena ir $ 0.01594. Pēdējo 24 stundu laikā MONPRO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01592 līdz augstākajai $ 0.0171, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MONPRO visu laiku augstākā cena ir $ 0.9595624143978051, savukārt zemākā - $ 0.014962049622685736.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MONPRO ir mainījies par -1.97% pēdējā stundā, par -4.09% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.69% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MON Protocol (MONPRO) tirgus informācija

No.1106

$ 9.46M
$ 58.14K
$ 15.93M
593.60M
999,517,431
ETH

Pašreizējais MON Protocol tirgus maksimums ir $ 9.46M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 58.14K. MONPRO apjoms apgrozībā ir 593.60M ar kopējo apjomu 999517431. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.93M.

MON Protocol (MONPRO) cenas vēsture USD

Seko MON Protocol cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0006797-4.09%
30 dienas$ -0.0074-31.71%
60 dienas$ -0.00156-8.92%
90 dienas$ -0.00396-19.90%
MON Protocol Cenas izmaiņas šodien

Šodien MONPRO cena mainījās par $ -0.0006797 (-4.09%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

MON Protocol 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0074 (-31.71%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

MON Protocol 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, MONPRO piedzīvoja izmaiņas $ -0.00156 (-8.92%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

MON Protocol 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00396 (-19.90%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu MON Protocol (MONPRO) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati MON Protocol cenas vēstures lapu.

Kas ir MON Protocol (MONPRO)?

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu MON Protocol ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt MONPRO steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par MON Protocol mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu MON Protocol pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

MON Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs MON Protocol (MONPRO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MON Protocol (MONPRO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MON Protocol prognozes.

Apskati MON Protocol cenas prognozi!

MON Protocol (MONPRO) tokenomika

MON Protocol (MONPRO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MONPRO tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties MON Protocol (MONPRO)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties MON Protocol? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties MON Protocol MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

MONPRO uz vietējām valūtām

1 MON Protocol(MONPRO) uz VND
419.4611
1 MON Protocol(MONPRO) uz AUD
A$0.0245476
1 MON Protocol(MONPRO) uz GBP
0.0121144
1 MON Protocol(MONPRO) uz EUR
0.0138678
1 MON Protocol(MONPRO) uz USD
$0.01594
1 MON Protocol(MONPRO) uz MYR
RM0.0667886
1 MON Protocol(MONPRO) uz TRY
0.6705958
1 MON Protocol(MONPRO) uz JPY
¥2.43882
1 MON Protocol(MONPRO) uz ARS
ARS$23.2360568
1 MON Protocol(MONPRO) uz RUB
1.29114
1 MON Protocol(MONPRO) uz INR
1.4143562
1 MON Protocol(MONPRO) uz IDR
Rp265.6665604
1 MON Protocol(MONPRO) uz PHP
0.934881
1 MON Protocol(MONPRO) uz EGP
￡E.0.7541214
1 MON Protocol(MONPRO) uz BRL
R$0.086076
1 MON Protocol(MONPRO) uz CAD
C$0.0224754
1 MON Protocol(MONPRO) uz BDT
1.943086
1 MON Protocol(MONPRO) uz NGN
23.00142
1 MON Protocol(MONPRO) uz COP
$61.54434
1 MON Protocol(MONPRO) uz ZAR
R.0.2795876
1 MON Protocol(MONPRO) uz UAH
0.6707552
1 MON Protocol(MONPRO) uz TZS
T.Sh.39.261017
1 MON Protocol(MONPRO) uz VES
Bs3.55462
1 MON Protocol(MONPRO) uz CLP
$15.07924
1 MON Protocol(MONPRO) uz PKR
Rs4.5065568
1 MON Protocol(MONPRO) uz KZT
8.354154
1 MON Protocol(MONPRO) uz THB
฿0.5193252
1 MON Protocol(MONPRO) uz TWD
NT$0.4928648
1 MON Protocol(MONPRO) uz AED
د.إ0.0584998
1 MON Protocol(MONPRO) uz CHF
Fr0.0129114
1 MON Protocol(MONPRO) uz HKD
HK$0.1238538
1 MON Protocol(MONPRO) uz AMD
֏6.097847
1 MON Protocol(MONPRO) uz MAD
.د.م0.1484014
1 MON Protocol(MONPRO) uz MXN
$0.2979186
1 MON Protocol(MONPRO) uz SAR
ريال0.059775
1 MON Protocol(MONPRO) uz ETB
Br2.4327628
1 MON Protocol(MONPRO) uz KES
KSh2.0592886
1 MON Protocol(MONPRO) uz JOD
د.أ0.01130146
1 MON Protocol(MONPRO) uz PLN
0.0591374
1 MON Protocol(MONPRO) uz RON
лв0.0704548
1 MON Protocol(MONPRO) uz SEK
kr0.1527052
1 MON Protocol(MONPRO) uz BGN
лв0.027098
1 MON Protocol(MONPRO) uz HUF
Ft5.3905892
1 MON Protocol(MONPRO) uz CZK
0.3385656
1 MON Protocol(MONPRO) uz KWD
د.ك0.00489358
1 MON Protocol(MONPRO) uz ILS
0.0519644
1 MON Protocol(MONPRO) uz BOB
Bs0.1101454
1 MON Protocol(MONPRO) uz AZN
0.027098
1 MON Protocol(MONPRO) uz TJS
SM0.1469668
1 MON Protocol(MONPRO) uz GEL
0.0433568
1 MON Protocol(MONPRO) uz AOA
Kz14.6104446
1 MON Protocol(MONPRO) uz BHD
.د.ب0.00600938
1 MON Protocol(MONPRO) uz BMD
$0.01594
1 MON Protocol(MONPRO) uz DKK
kr0.10361
1 MON Protocol(MONPRO) uz HNL
L0.4198596
1 MON Protocol(MONPRO) uz MUR
0.731646
1 MON Protocol(MONPRO) uz NAD
$0.2759214
1 MON Protocol(MONPRO) uz NOK
kr0.1629068
1 MON Protocol(MONPRO) uz NZD
$0.0280544
1 MON Protocol(MONPRO) uz PAB
B/.0.01594
1 MON Protocol(MONPRO) uz PGK
K0.0671074
1 MON Protocol(MONPRO) uz QAR
ر.ق0.0580216
1 MON Protocol(MONPRO) uz RSD
дин.1.6273146
1 MON Protocol(MONPRO) uz UZS
soʻm192.0481486
1 MON Protocol(MONPRO) uz ALL
L1.3407134
1 MON Protocol(MONPRO) uz ANG
ƒ0.0285326
1 MON Protocol(MONPRO) uz AWG
ƒ0.0285326
1 MON Protocol(MONPRO) uz BBD
$0.03188
1 MON Protocol(MONPRO) uz BAM
KM0.027098
1 MON Protocol(MONPRO) uz BIF
Fr47.00706
1 MON Protocol(MONPRO) uz BND
$0.020722
1 MON Protocol(MONPRO) uz BSD
$0.01594
1 MON Protocol(MONPRO) uz JMD
$2.5588482
1 MON Protocol(MONPRO) uz KHR
64.0159964
1 MON Protocol(MONPRO) uz KMF
Fr6.79044
1 MON Protocol(MONPRO) uz LAK
346.5217322
1 MON Protocol(MONPRO) uz LKR
රු4.8581932
1 MON Protocol(MONPRO) uz MDL
L0.2700236
1 MON Protocol(MONPRO) uz MGA
Ar71.479742
1 MON Protocol(MONPRO) uz MOP
P0.12752
1 MON Protocol(MONPRO) uz MVR
0.245476
1 MON Protocol(MONPRO) uz MWK
MK27.6735934
1 MON Protocol(MONPRO) uz MZN
MT1.019363
1 MON Protocol(MONPRO) uz NPR
रु2.2612484
1 MON Protocol(MONPRO) uz PYG
113.04648
1 MON Protocol(MONPRO) uz RWF
Fr23.09706
1 MON Protocol(MONPRO) uz SBD
$0.1311862
1 MON Protocol(MONPRO) uz SCR
0.2258698
1 MON Protocol(MONPRO) uz SRD
$0.61369
1 MON Protocol(MONPRO) uz SVC
$0.139475
1 MON Protocol(MONPRO) uz SZL
L0.2759214
1 MON Protocol(MONPRO) uz TMT
m0.0559494
1 MON Protocol(MONPRO) uz TND
د.ت0.04675202
1 MON Protocol(MONPRO) uz TTD
$0.1080732
1 MON Protocol(MONPRO) uz UGX
Sh55.53496
1 MON Protocol(MONPRO) uz XAF
Fr9.10174
1 MON Protocol(MONPRO) uz XCD
$0.043038
1 MON Protocol(MONPRO) uz XOF
Fr9.10174
1 MON Protocol(MONPRO) uz XPF
Fr1.64182
1 MON Protocol(MONPRO) uz BWP
P0.21519
1 MON Protocol(MONPRO) uz BZD
$0.0320394
1 MON Protocol(MONPRO) uz CVE
$1.5361378
1 MON Protocol(MONPRO) uz DJF
Fr2.82138
1 MON Protocol(MONPRO) uz DOP
$1.024145
1 MON Protocol(MONPRO) uz DZD
د.ج2.0854302
1 MON Protocol(MONPRO) uz FJD
$0.0363432
1 MON Protocol(MONPRO) uz GNF
Fr138.5983
1 MON Protocol(MONPRO) uz GTQ
Q0.1221004
1 MON Protocol(MONPRO) uz GYD
$3.334648
1 MON Protocol(MONPRO) uz ISK
kr2.02438

MON Protocol resurss

Dziļākai izpratnei par MON Protocol, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā MON Protocol vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par MON Protocol

Kāda ir MON Protocol (MONPRO) vērtība šodien?
Reāllaika MONPRO cena USD ir 0.01594 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MONPRO uz USD cena?
Pašreizējā MONPRO uz USD cena ir $ 0.01594. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MON Protocol tirgus maksimums?
MONPRO tirgus maksimums ir $ 9.46M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MONPRO apjoms apgrozībā?
MONPRO apjoms apgrozībā ir 593.60M USD.
Kāda bija MONPRO vēsturiski augstākā cena?
MONPRO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.9595624143978051 USD apmērā.
Kāda bija MONPRO vēsturiski zemākā cena?
MONPRO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.014962049622685736 USD.
Kāds ir MONPRO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MONPRO tirdzniecības apjoms ir $ 58.14K USD.
Vai MONPRO šogad kāps augstāk?
MONPRO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MONPRO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:54:59 (UTC+8)

MON Protocol (MONPRO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

