BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Ai Xovia cena šodien ir 2.090195 USD. Seko līdzi reāllaika AIX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AIX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Ai Xovia cena šodien ir 2.090195 USD. Seko līdzi reāllaika AIX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AIX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AIX

AIX Cenas informācija

Kas ir AIX

AIX Tehniskais dokuments

AIX Oficiālā tīmekļa vietne

AIX Tokenomika

AIX Cenas prognoze

AIX Vēsture

AIX iegādes rokasgrāmata

AIX uz bezseguma valūtu konvertētājs

AIX Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Ai Xovia logotips

Ai Xovia kurss(AIX)

1 AIX uz USD reāllaika cena:

$2.087695
$2.087695$2.087695
-7.83%1D
USD
Ai Xovia (AIX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:19:06 (UTC+8)

Ai Xovia (AIX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.9
$ 1.9$ 1.9
24h zemākā
$ 2.9
$ 2.9$ 2.9
24h augstākā

$ 1.9
$ 1.9$ 1.9

$ 2.9
$ 2.9$ 2.9

$ 51.257963
$ 51.257963$ 51.257963

$ 2.6605668343705937
$ 2.6605668343705937$ 2.6605668343705937

+0.94%

-7.82%

+55.35%

+55.35%

Ai Xovia (AIX) reāllaika cena ir $ 2.090195. Pēdējo 24 stundu laikā AIX tika tirgots robežās no zemākās $ 1.9 līdz augstākajai $ 2.9, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AIX visu laiku augstākā cena ir $ 51.257963, savukārt zemākā - $ 2.6605668343705937.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AIX ir mainījies par +0.94% pēdējā stundā, par -7.82% pēdējo 24 stundu laikā un par +55.35% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Ai Xovia (AIX) tirgus informācija

No.3481

--
----

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

$ 209.02M
$ 209.02M$ 209.02M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565 99,999,989.148041565

SOL

Pašreizējais Ai Xovia tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 4.24M. AIX apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 99999989.148041565. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 209.02M.

Ai Xovia (AIX) cenas vēsture USD

Seko Ai Xovia cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.17735328-7.82%
30 dienas$ -5.312308-71.77%
60 dienas$ -10.234355-83.05%
90 dienas$ -17.496628-89.33%
Ai Xovia Cenas izmaiņas šodien

Šodien AIX cena mainījās par $ -0.17735328 (-7.82%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Ai Xovia 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -5.312308 (-71.77%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Ai Xovia 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, AIX piedzīvoja izmaiņas $ -10.234355 (-83.05%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Ai Xovia 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -17.496628 (-89.33%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Ai Xovia (AIX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Ai Xovia cenas vēstures lapu.

Kas ir Ai Xovia (AIX)?

AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.

Ai Xovia ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Ai Xovia ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt AIX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Ai Xovia mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Ai Xovia pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Ai Xovia cenas prognoze (USD)

Kāda būs Ai Xovia (AIX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Ai Xovia (AIX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Ai Xovia prognozes.

Apskati Ai Xovia cenas prognozi!

Ai Xovia (AIX) tokenomika

Ai Xovia (AIX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AIX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Ai Xovia (AIX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Ai Xovia? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Ai Xovia MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

AIX uz vietējām valūtām

1 Ai Xovia(AIX) uz VND
55,003.481425
1 Ai Xovia(AIX) uz AUD
A$3.2189003
1 Ai Xovia(AIX) uz GBP
1.5885482
1 Ai Xovia(AIX) uz EUR
1.81846965
1 Ai Xovia(AIX) uz USD
$2.090195
1 Ai Xovia(AIX) uz MYR
RM8.75791705
1 Ai Xovia(AIX) uz TRY
87.97630755
1 Ai Xovia(AIX) uz JPY
¥319.799835
1 Ai Xovia(AIX) uz ARS
ARS$3,046.9190554
1 Ai Xovia(AIX) uz RUB
169.28489305
1 Ai Xovia(AIX) uz INR
185.46300235
1 Ai Xovia(AIX) uz IDR
Rp34,836.5693987
1 Ai Xovia(AIX) uz PHP
122.5690348
1 Ai Xovia(AIX) uz EGP
￡E.98.88712545
1 Ai Xovia(AIX) uz BRL
R$11.287053
1 Ai Xovia(AIX) uz CAD
C$2.94717495
1 Ai Xovia(AIX) uz BDT
254.7947705
1 Ai Xovia(AIX) uz NGN
3,003.1503721
1 Ai Xovia(AIX) uz COP
$8,070.242895
1 Ai Xovia(AIX) uz ZAR
R.36.6620203
1 Ai Xovia(AIX) uz UAH
87.9554056
1 Ai Xovia(AIX) uz TZS
T.Sh.5,148.25479475
1 Ai Xovia(AIX) uz VES
Bs466.113485
1 Ai Xovia(AIX) uz CLP
$1,977.32447
1 Ai Xovia(AIX) uz PKR
Rs590.9399304
1 Ai Xovia(AIX) uz KZT
1,095.4711995
1 Ai Xovia(AIX) uz THB
฿68.16125895
1 Ai Xovia(AIX) uz TWD
NT$64.6288294
1 Ai Xovia(AIX) uz AED
د.إ7.67101565
1 Ai Xovia(AIX) uz CHF
Fr1.69305795
1 Ai Xovia(AIX) uz HKD
HK$16.24081515
1 Ai Xovia(AIX) uz AMD
֏799.60409725
1 Ai Xovia(AIX) uz MAD
.د.م19.45971545
1 Ai Xovia(AIX) uz MXN
$39.0030387
1 Ai Xovia(AIX) uz SAR
ريال7.83823125
1 Ai Xovia(AIX) uz ETB
Br320.1342662
1 Ai Xovia(AIX) uz KES
KSh270.1368018
1 Ai Xovia(AIX) uz JOD
د.أ1.481948255
1 Ai Xovia(AIX) uz PLN
7.75462345
1 Ai Xovia(AIX) uz RON
лв9.25956385
1 Ai Xovia(AIX) uz SEK
kr20.04497005
1 Ai Xovia(AIX) uz BGN
лв3.5533315
1 Ai Xovia(AIX) uz HUF
Ft707.09206655
1 Ai Xovia(AIX) uz CZK
44.41664375
1 Ai Xovia(AIX) uz KWD
د.ك0.641689865
1 Ai Xovia(AIX) uz ILS
6.8140357
1 Ai Xovia(AIX) uz BOB
Bs14.44324745
1 Ai Xovia(AIX) uz AZN
3.5533315
1 Ai Xovia(AIX) uz TJS
SM19.2715979
1 Ai Xovia(AIX) uz GEL
5.6853304
1 Ai Xovia(AIX) uz AOA
Kz1,907.093918
1 Ai Xovia(AIX) uz BHD
.د.ب0.788003515
1 Ai Xovia(AIX) uz BMD
$2.090195
1 Ai Xovia(AIX) uz DKK
kr13.5862675
1 Ai Xovia(AIX) uz HNL
L55.0139324
1 Ai Xovia(AIX) uz MUR
95.9399505
1 Ai Xovia(AIX) uz NAD
$36.47390275
1 Ai Xovia(AIX) uz NOK
kr21.3617929
1 Ai Xovia(AIX) uz NZD
$3.69964515
1 Ai Xovia(AIX) uz PAB
B/.2.090195
1 Ai Xovia(AIX) uz PGK
K8.79972095
1 Ai Xovia(AIX) uz QAR
ر.ق7.6083098
1 Ai Xovia(AIX) uz RSD
дин.213.42981145
1 Ai Xovia(AIX) uz UZS
soʻm24,883.2698282
1 Ai Xovia(AIX) uz ALL
L175.80630145
1 Ai Xovia(AIX) uz ANG
ƒ3.74144905
1 Ai Xovia(AIX) uz AWG
ƒ3.74144905
1 Ai Xovia(AIX) uz BBD
$4.18039
1 Ai Xovia(AIX) uz BAM
KM3.5533315
1 Ai Xovia(AIX) uz BIF
Fr6,163.985055
1 Ai Xovia(AIX) uz BND
$2.7172535
1 Ai Xovia(AIX) uz BSD
$2.090195
1 Ai Xovia(AIX) uz JMD
$335.53900335
1 Ai Xovia(AIX) uz KHR
8,394.3485317
1 Ai Xovia(AIX) uz KMF
Fr890.42307
1 Ai Xovia(AIX) uz LAK
45,439.02083035
1 Ai Xovia(AIX) uz LKR
රු637.0496321
1 Ai Xovia(AIX) uz MDL
L35.4079033
1 Ai Xovia(AIX) uz MGA
Ar9,457.8815516
1 Ai Xovia(AIX) uz MOP
P16.72156
1 Ai Xovia(AIX) uz MVR
32.189003
1 Ai Xovia(AIX) uz MWK
MK3,622.5169545
1 Ai Xovia(AIX) uz MZN
MT133.66797025
1 Ai Xovia(AIX) uz NPR
रु296.5150627
1 Ai Xovia(AIX) uz PYG
14,823.66294
1 Ai Xovia(AIX) uz RWF
Fr3,037.053335
1 Ai Xovia(AIX) uz SBD
$17.20230485
1 Ai Xovia(AIX) uz SCR
29.61806315
1 Ai Xovia(AIX) uz SRD
$80.4725075
1 Ai Xovia(AIX) uz SVC
$18.28920625
1 Ai Xovia(AIX) uz SZL
L36.4948047
1 Ai Xovia(AIX) uz TMT
m7.33658445
1 Ai Xovia(AIX) uz TND
د.ت6.184887005
1 Ai Xovia(AIX) uz TTD
$14.1715221
1 Ai Xovia(AIX) uz UGX
Sh7,282.23938
1 Ai Xovia(AIX) uz XAF
Fr1,193.501345
1 Ai Xovia(AIX) uz XCD
$5.6435265
1 Ai Xovia(AIX) uz XOF
Fr1,193.501345
1 Ai Xovia(AIX) uz XPF
Fr215.290085
1 Ai Xovia(AIX) uz BWP
P28.2176325
1 Ai Xovia(AIX) uz BZD
$4.20129195
1 Ai Xovia(AIX) uz CVE
$200.59601415
1 Ai Xovia(AIX) uz DJF
Fr369.964515
1 Ai Xovia(AIX) uz DOP
$134.4831463
1 Ai Xovia(AIX) uz DZD
د.ج273.00036895
1 Ai Xovia(AIX) uz FJD
$4.7656446
1 Ai Xovia(AIX) uz GNF
Fr18,174.245525
1 Ai Xovia(AIX) uz GTQ
Q16.0108937
1 Ai Xovia(AIX) uz GYD
$437.268794
1 Ai Xovia(AIX) uz ISK
kr265.454765

Ai Xovia resurss

Dziļākai izpratnei par Ai Xovia, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Ai Xovia vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Ai Xovia

Kāda ir Ai Xovia (AIX) vērtība šodien?
Reāllaika AIX cena USD ir 2.090195 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AIX uz USD cena?
Pašreizējā AIX uz USD cena ir $ 2.090195. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Ai Xovia tirgus maksimums?
AIX tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AIX apjoms apgrozībā?
AIX apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija AIX vēsturiski augstākā cena?
AIX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 51.257963 USD apmērā.
Kāda bija AIX vēsturiski zemākā cena?
AIX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 2.6605668343705937 USD.
Kāds ir AIX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AIX tirdzniecības apjoms ir $ 4.24M USD.
Vai AIX šogad kāps augstāk?
AIX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AIX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:19:06 (UTC+8)

Ai Xovia (AIX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

AIX uz USD kalkulators

Summa

AIX
AIX
USD
USD

1 AIX = 2.090195 USD

Tirgot AIX

AIX/USDT
$2.087695
$2.087695$2.087695
-7.85%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,000.00
$100,000.00$100,000.00

-3.08%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,128.47
$3,128.47$3,128.47

-10.79%

Solana logotips

Solana

SOL

$148.55
$148.55$148.55

-8.00%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1024
$2.1024$2.1024

-7.87%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,000.00
$100,000.00$100,000.00

-3.08%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,128.47
$3,128.47$3,128.47

-10.79%

Solana logotips

Solana

SOL

$148.55
$148.55$148.55

-8.00%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1024
$2.1024$2.1024

-7.87%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15198
$0.15198$0.15198

-7.28%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4046
$1.4046$1.4046

+836.40%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12036
$0.12036$0.12036

+684.61%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000318
$0.0000000000000000000000000318$0.0000000000000000000000000318

+360.86%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000251
$0.000000000251$0.000000000251

+191.86%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000731
$0.0000731$0.0000731

+78.29%