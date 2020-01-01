MBD Financials (MBD) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MBD Financials (MBD), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
MBD Financials (MBD) informācija

Metaverse Business District (MBD) aims to empower every individual to own and control their financial freedom by creating an intuitive digital cross-chain platform in the metaverse. The project will provide opportunity for every unique individual as well as communities, businesses, and charitable organizations to thrive in a decentralized, photorealistic digital world where equitable services are readily available.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://mbdfinancials.com
Tehniskais dokuments:
https://docs.mbdfinancials.com/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xaAf449Bf8A33a32575C31BA8CBb90612Dd95aCFa

MBD Financials (MBD) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MBD Financials (MBD) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 577.70K
Kopējais apjoms:
$ 40.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 25.94B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 890.80K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.000688
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000001013727336322
Pašreizējā cena:
$ 0.00002227
MBD Financials (MBD) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MBD Financials (MBD) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MBD tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MBD tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MBD tokenomiku, uzzini MBD tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

