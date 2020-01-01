Hamster Kombat (HMSTR) tokenomika

Hamster Kombat (HMSTR) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hamster Kombat (HMSTR), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Hamster Kombat (HMSTR) informācija

Hamster Kombat is a crypto exchange CEO simulator game built on Telegram with 300 million players. Its mission is to smoothly onboard 1,000,000,000 Web2 users into Web3.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://hamsterkombat.io/
Tehniskais dokuments:
https://hamsterkombatgame.io/docs/HK_WP_03.pdf
Bloku pārlūks:
https://tonviewer.com/EQAJ8uWd7EBqsmpSWaRdf_I-8R8-XHwh3gsNKhy-UrdrPcUo

Hamster Kombat (HMSTR) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hamster Kombat (HMSTR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 46.98M
$ 46.98M$ 46.98M
Kopējais apjoms:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 64.38B
$ 64.38B$ 64.38B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 72.98M
$ 72.98M$ 72.98M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0189
$ 0.0189$ 0.0189
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.000637760840967271
$ 0.000637760840967271$ 0.000637760840967271
Pašreizējā cena:
$ 0.0007298
$ 0.0007298$ 0.0007298

Hamster Kombat (HMSTR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hamster Kombat (HMSTR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais HMSTR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu HMSTR tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti HMSTR tokenomiku, uzzini HMSTR tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties HMSTR

Vēlies iekļaut Hamster Kombat (HMSTR) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas HMSTR iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Hamster Kombat (HMSTR) cenas vēsture

HMSTR cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

HMSTR cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas HMSTR? Mūsu HMSTR cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

