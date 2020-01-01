Effect AI (EFFECT) tokenomika

Effect AI (EFFECT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Effect AI (EFFECT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Effect AI (EFFECT) informācija

Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://effect.ai
Tehniskais dokuments:
https://docs.effect.ai/
Bloku pārlūks:
https://solscan.io/token/EFFECT1A1R3Dz8Hg4q5SXKjkiPc6KDRUWQ7Czjvy4H7E

Effect AI (EFFECT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Effect AI (EFFECT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kopējais apjoms:
$ 520.00M
$ 520.00M$ 520.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.109
$ 0.109$ 0.109
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.005641672870291553
$ 0.005641672870291553$ 0.005641672870291553
Pašreizējā cena:
$ 0.006181
$ 0.006181$ 0.006181

Effect AI (EFFECT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Effect AI (EFFECT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais EFFECT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu EFFECT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti EFFECT tokenomiku, uzzini EFFECT tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties EFFECT

Vēlies iekļaut Effect AI (EFFECT) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas EFFECT iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Effect AI (EFFECT) cenas vēsture

EFFECT cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

EFFECT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas EFFECT? Mūsu EFFECT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.