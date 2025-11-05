BiržaDEX+
Reāllaika Dora Factory cena šodien ir 0.01077 USD. Seko līdzi reāllaika DORAFACTORY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DORAFACTORY cenas tendenci MEXC.Reāllaika Dora Factory cena šodien ir 0.01077 USD. Seko līdzi reāllaika DORAFACTORY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DORAFACTORY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DORAFACTORY

DORAFACTORY Cenas informācija

Kas ir DORAFACTORY

DORAFACTORY Tehniskais dokuments

DORAFACTORY Oficiālā tīmekļa vietne

DORAFACTORY Tokenomika

DORAFACTORY Cenas prognoze

DORAFACTORY Vēsture

DORAFACTORY iegādes rokasgrāmata

DORAFACTORY uz bezseguma valūtu konvertētājs

DORAFACTORY Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Dora Factory logotips

Dora Factory kurss(DORAFACTORY)

1 DORAFACTORY uz USD reāllaika cena:

$0.01082
-7.04%1D
USD
Dora Factory (DORAFACTORY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:35:37 (UTC+8)

Dora Factory (DORAFACTORY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01077
24h zemākā
$ 0.01183
24h augstākā

$ 0.01077
$ 0.01183
--
--
-1.83%

-7.04%

-19.09%

-19.09%

Dora Factory (DORAFACTORY) reāllaika cena ir $ 0.01077. Pēdējo 24 stundu laikā DORAFACTORY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01077 līdz augstākajai $ 0.01183, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DORAFACTORY visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DORAFACTORY ir mainījies par -1.83% pēdējā stundā, par -7.04% pēdējo 24 stundu laikā un par -19.09% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Dora Factory (DORAFACTORY) tirgus informācija

--
$ 57.60K
$ 57.60K$ 57.60K

$ 10.77M
$ 10.77M$ 10.77M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

Pašreizējais Dora Factory tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 57.60K. DORAFACTORY apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.77M.

Dora Factory (DORAFACTORY) cenas vēsture USD

Seko Dora Factory cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0008194-7.04%
30 dienas$ -0.00659-37.97%
60 dienas$ -0.00984-47.75%
90 dienas$ -0.00866-44.58%
Dora Factory Cenas izmaiņas šodien

Šodien DORAFACTORY cena mainījās par $ -0.0008194 (-7.04%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Dora Factory 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00659 (-37.97%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Dora Factory 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, DORAFACTORY piedzīvoja izmaiņas $ -0.00984 (-47.75%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Dora Factory 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00866 (-44.58%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Dora Factory (DORAFACTORY) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Dora Factory cenas vēstures lapu.

Kas ir Dora Factory (DORAFACTORY)?

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Dora Factory ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt DORAFACTORY steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Dora Factory mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Dora Factory pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Dora Factory cenas prognoze (USD)

Kāda būs Dora Factory (DORAFACTORY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Dora Factory (DORAFACTORY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Dora Factory prognozes.

Apskati Dora Factory cenas prognozi!

Dora Factory (DORAFACTORY) tokenomika

Dora Factory (DORAFACTORY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DORAFACTORY tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Dora Factory (DORAFACTORY)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Dora Factory? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Dora Factory MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

DORAFACTORY uz vietējām valūtām

Dora Factory resurss

Dziļākai izpratnei par Dora Factory, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Dora Factory vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Dora Factory

Kāda ir Dora Factory (DORAFACTORY) vērtība šodien?
Reāllaika DORAFACTORY cena USD ir 0.01077 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DORAFACTORY uz USD cena?
Pašreizējā DORAFACTORY uz USD cena ir $ 0.01077. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Dora Factory tirgus maksimums?
DORAFACTORY tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DORAFACTORY apjoms apgrozībā?
DORAFACTORY apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija DORAFACTORY vēsturiski augstākā cena?
DORAFACTORY sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija DORAFACTORY vēsturiski zemākā cena?
DORAFACTORY sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir DORAFACTORY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DORAFACTORY tirdzniecības apjoms ir $ 57.60K USD.
Vai DORAFACTORY šogad kāps augstāk?
DORAFACTORY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DORAFACTORY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

