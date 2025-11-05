BiržaDEX+
Reāllaika PlaysOut cena šodien ir 0.02062 USD. Seko līdzi reāllaika PLAY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PLAY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PLAY

PLAY Cenas informācija

Kas ir PLAY

PLAY Oficiālā tīmekļa vietne

PLAY Tokenomika

PLAY Cenas prognoze

PLAY Vēsture

PLAY iegādes rokasgrāmata

PLAY uz bezseguma valūtu konvertētājs

PLAY Tūlītējie darījumi

PLAY USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

PlaysOut logotips

PlaysOut kurss(PLAY)

1 PLAY uz USD reāllaika cena:

$0.02062
-6.18%1D
USD
PlaysOut (PLAY) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:02:35 (UTC+8)

PlaysOut (PLAY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01977
24h zemākā
$ 0.02296
24h augstākā

$ 0.01977
$ 0.02296
--
--
+0.24%

-6.18%

-24.39%

-24.39%

PlaysOut (PLAY) reāllaika cena ir $ 0.02062. Pēdējo 24 stundu laikā PLAY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01977 līdz augstākajai $ 0.02296, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PLAY visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PLAY ir mainījies par +0.24% pēdējā stundā, par -6.18% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.39% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PlaysOut (PLAY) tirgus informācija

--
$ 86.81K
$ 86.81K$ 86.81K

$ 103.10M
$ 103.10M$ 103.10M

--
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BASE

Pašreizējais PlaysOut tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 86.81K. PLAY apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 5000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 103.10M.

PlaysOut (PLAY) cenas vēsture USD

Seko PlaysOut cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0013583-6.18%
30 dienas$ -0.02502-54.83%
60 dienas$ -0.02345-53.22%
90 dienas$ -0.01364-39.82%
PlaysOut Cenas izmaiņas šodien

Šodien PLAY cena mainījās par $ -0.0013583 (-6.18%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

PlaysOut 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.02502 (-54.83%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

PlaysOut 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, PLAY piedzīvoja izmaiņas $ -0.02345 (-53.22%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

PlaysOut 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.01364 (-39.82%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu PlaysOut (PLAY) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati PlaysOut cenas vēstures lapu.

Kas ir PlaysOut (PLAY)?

PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward.

PlaysOut ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu PlaysOut ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt PLAY steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par PlaysOut mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu PlaysOut pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

PlaysOut cenas prognoze (USD)

Kāda būs PlaysOut (PLAY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PlaysOut (PLAY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PlaysOut prognozes.

Apskati PlaysOut cenas prognozi!

PlaysOut (PLAY) tokenomika

PlaysOut (PLAY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PLAY tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties PlaysOut (PLAY)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties PlaysOut? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties PlaysOut MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

PLAY uz vietējām valūtām

PlaysOut resurss

Dziļākai izpratnei par PlaysOut, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā PlaysOut vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par PlaysOut

Kāda ir PlaysOut (PLAY) vērtība šodien?
Reāllaika PLAY cena USD ir 0.02062 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PLAY uz USD cena?
Pašreizējā PLAY uz USD cena ir $ 0.02062. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PlaysOut tirgus maksimums?
PLAY tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PLAY apjoms apgrozībā?
PLAY apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija PLAY vēsturiski augstākā cena?
PLAY sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija PLAY vēsturiski zemākā cena?
PLAY sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir PLAY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PLAY tirdzniecības apjoms ir $ 86.81K USD.
Vai PLAY šogad kāps augstāk?
PLAY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PLAY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:02:35 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

