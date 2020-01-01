ChainSwap (CSWAP) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par ChainSwap (CSWAP), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
ChainSwap (CSWAP) informācija

ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.chainswap.tech/
Tehniskais dokuments:
https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca

ChainSwap (CSWAP) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos ChainSwap (CSWAP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 7.55M
$ 7.55M$ 7.55M
Kopējais apjoms:
$ 986.61M
$ 986.61M$ 986.61M
Apjoms apgrozībā:
$ 924.29M
$ 924.29M$ 924.29M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 8.17M
$ 8.17M$ 8.17M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.215
$ 0.215$ 0.215
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.001302420935978168
$ 0.001302420935978168$ 0.001302420935978168
Pašreizējā cena:
$ 0.00817
$ 0.00817$ 0.00817

ChainSwap (CSWAP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

ChainSwap (CSWAP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CSWAP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CSWAP tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CSWAP tokenomiku, uzzini CSWAP tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CSWAP

Vēlies iekļaut ChainSwap (CSWAP) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CSWAP iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

ChainSwap (CSWAP) cenas vēsture

CSWAP cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CSWAP cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CSWAP? Mūsu CSWAP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.