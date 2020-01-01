Carbon Browser (CSIX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Carbon Browser (CSIX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Carbon Browser (CSIX) informācija

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://carbon.website/
Tehniskais dokuments:
https://carbon.website/whitepaper/
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206

Carbon Browser (CSIX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Carbon Browser (CSIX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.27M
Kopējais apjoms:
$ 939.60M
Apjoms apgrozībā:
$ 396.59M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.02M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.12
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.002813122353859727
Pašreizējā cena:
$ 0.003211
Carbon Browser (CSIX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Carbon Browser (CSIX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CSIX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CSIX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CSIX tokenomiku, uzzini CSIX tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties CSIX

Vēlies iekļaut Carbon Browser (CSIX) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas CSIX iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Carbon Browser (CSIX) cenas vēsture

CSIX cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

CSIX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CSIX? Mūsu CSIX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

