Based Labs (BASEDAI) tokenomika

Based Labs (BASEDAI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Based Labs (BASEDAI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Based Labs (BASEDAI) informācija

BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

Oficiālā tīmekļa vietne:
getbased.ai
Tehniskais dokuments:
https://arxiv.org/pdf/2403.01008.pdf
Bloku pārlūks:
https://etherscan.io/token/0x44971abf0251958492fee97da3e5c5ada88b9185

Based Labs (BASEDAI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Based Labs (BASEDAI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 9.02M
$ 9.02M$ 9.02M
Kopējais apjoms:
$ 35.67M
$ 35.67M$ 35.67M
Apjoms apgrozībā:
$ 34.60M
$ 34.60M$ 34.60M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.30M
$ 9.30M$ 9.30M
Visu laiku augstākā cena:
$ 9.58
$ 9.58$ 9.58
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.2107836743467279
$ 0.2107836743467279$ 0.2107836743467279
Pašreizējā cena:
$ 0.2607
$ 0.2607$ 0.2607

Based Labs (BASEDAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Based Labs (BASEDAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BASEDAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BASEDAI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BASEDAI tokenomiku, uzzini BASEDAI tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties BASEDAI

Vēlies iekļaut Based Labs (BASEDAI) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas BASEDAI iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Based Labs (BASEDAI) cenas vēsture

BASEDAI cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

BASEDAI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BASEDAI? Mūsu BASEDAI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.