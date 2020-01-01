Alltoscan (ATS) tokenomika

Alltoscan (ATS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Alltoscan (ATS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Alltoscan (ATS) informācija

Creating an open-source block explorer compatible with all rollups.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://ats.alltoscan.com/
Tehniskais dokuments:
https://alltoscan.com/doc/whitepaper.pdf
Bloku pārlūks:
https://bscscan.com/token/0x75d8bb7fbd4782a134211dc350ba5c715197b81d

Alltoscan (ATS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Alltoscan (ATS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 13.75M
$ 13.75M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 13.75M
$ 13.75M
Visu laiku augstākā cena:
$ 2.5
$ 2.5
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.040034732727942696
$ 0.040034732727942696
Pašreizējā cena:
$ 0.13751
$ 0.13751

Alltoscan (ATS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Alltoscan (ATS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ATS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ATS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ATS tokenomiku, uzzini ATS tokena reāllaika cenu!

Kā iegādāties ATS

Vēlies iekļaut Alltoscan (ATS) savā portfelī? MEXC atbalsta dažādas ATS iegādes metodes, tostarp kredītkartes, bankas pārskaitījumus un vienādranga tirdzniecību. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC padara kriptovalūtu pirkšanu vienkāršu un drošu.

Alltoscan (ATS) cenas vēsture

ATS cenas vēstures analīze palīdz lietotājiem izprast iepriekšējos notikumus tirgū, galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, kā arī svārstīguma modeļus. Neatkarīgi no tā, vai tu seko vēsturiski augstākajai cenai vai vēlies atpazīt tendences, vēsturiskie dati ir būtiski svarīgi cenas prognozēšanai un tehniskajai analīzei.

ATS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ATS? Mūsu ATS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.