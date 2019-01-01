Wolf Skull (SKULL) Tokenomika
Wolfskull is Matt Furie’s most menacing creation, a main character straight from the pages of his latest comic book ‘Mindviscosity’. He’s back and more menacing with an intense appetite for meme characters – Wolfskull is here to cause havoc, bringing you next level eye candy and an unforgettable journey.
Wolfskull token has no association with Matt Furie or his creation “Mindviscosity”. This token is simply paying homage to a beloved meme we all love and recognize.
Wolf Skull (SKULL) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Wolf Skull (SKULL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Wolf Skull (SKULL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Wolf Skull (SKULL) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SKULL tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SKULL tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SKULL tokenomiką, galite peržiūrėti SKULL tokeno kainą realiuoju laiku!
SKULL kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda SKULL? Mūsų SKULL kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
