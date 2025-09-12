Daugiau apie VALUE

Value DeFi logotipas

Value DeFi kaina (VALUE)

Neįtraukta į sąrašą

1 VALUE į USD – tiesioginė kaina:

-1.70%1D
USD
Value DeFi (VALUE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:04:12(UTC+8)

Value DeFi (VALUE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.01%

-1.78%

-12.82%

-12.82%

Value DeFi (VALUE) realiojo laiko kaina yra $0.01992816. Per pastarąsias 24 valandas VALUE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01969457 iki aukščiausios $ 0.0202988 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VALUE kaina yra $ 46.9, o žemiausia – $ 0.00704948.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VALUE per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -1.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Value DeFi (VALUE) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Value DeFi rinkos kapitalizacija yra $ 94.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VALUE apyvartoje yra 4.73M vienetų, o bendras kiekis siekia 4733844.330856845. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 94.34K

Value DeFi (VALUE) kainos istorija USD

Šiandienos Value DeFi kainos pokytis į USD: $ -0.00036240366702511.
Value DeFi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0033866214.
Value DeFi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007249665.
Value DeFi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00249099477772917.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00036240366702511-1.78%
30 dienų$ -0.0033866214-16.99%
60 dienų$ -0.0007249665-3.63%
90 dienų$ -0.00249099477772917-11.11%

Kas yra Value DeFi (VALUE)

The Value DeFi platform is a suite of products that aim to bring fairness, true value, and innovation to Decentralized Finance. Their flagship products include vSwap, an automated market-maker built on Ethereum and Binance Smart Chain that allows anyone to create trading pools with flexible ratio pairs, add liquidity, and earn trading fees, and vSafe, state-of-the-art multi-strategy yield-optimizers that allow unprecedented composability and flexibility of LP assets to maximize returns.

Value DeFi (VALUE) išteklius

Oficiali svetainė

Value DeFi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Value DeFi (VALUE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Value DeFi (VALUE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Value DeFi prognozes.

Peržiūrėkite Value DeFi kainos prognozę dabar!

VALUE į vietos valiutas

Value DeFi (VALUE) Tokenomika

Supratimas apie Value DeFi (VALUE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VALUEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Value DeFi (VALUE)

Kiek Value DeFi(VALUE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VALUE kaina USD valiuta yra 0.01992816USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VALUE į USD kaina?
Dabartinė VALUE kaina USD valiuta yra $ 0.01992816. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Value DeFi rinkos kapitalizacija?
VALUE rinkos kapitalizacija yra $ 94.26KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VALUE apyvartoje?
VALUE apyvartoje yra 4.73MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VALUE kaina?
VALUE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 46.9USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VALUE kaina?
VALUE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00704948USD.
Kokia yra VALUE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VALUE yra --USD.
Ar VALUE kaina šiais metais kils?
VALUE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VALUE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:04:12(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.