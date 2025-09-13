Value DeFi (VALUE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Value DeFi kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VALUE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Value DeFi kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Value DeFi kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Value DeFi Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Value DeFi (VALUE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Value DeFi galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.023206 prekybos kainą 2025 m.

Value DeFi (VALUE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Value DeFi galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.024366 prekybos kainą 2026 m.

Value DeFi (VALUE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VALUE ateities kaina yra $ 0.025585 su 10.25% augimo norma.

Value DeFi (VALUE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VALUE ateities kaina yra $ 0.026864 su 15.76% augimo norma.

Value DeFi (VALUE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VALUE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.028207, o augimo norma – 21.55%.

Value DeFi (VALUE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VALUE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.029617, o augimo norma – 27.63%.

Value DeFi (VALUE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Value DeFi kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.048244 prekybos kainą.

Value DeFi (VALUE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Value DeFi kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.078585 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.023206
    0.00%
  • 2026
    $ 0.024366
    5.00%
  • 2027
    $ 0.025585
    10.25%
  • 2028
    $ 0.026864
    15.76%
  • 2029
    $ 0.028207
    21.55%
  • 2030
    $ 0.029617
    27.63%
  • 2031
    $ 0.031098
    34.01%
  • 2032
    $ 0.032653
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.034286
    47.75%
  • 2034
    $ 0.036000
    55.13%
  • 2035
    $ 0.037800
    62.89%
  • 2036
    $ 0.039690
    71.03%
  • 2037
    $ 0.041675
    79.59%
  • 2038
    $ 0.043759
    88.56%
  • 2039
    $ 0.045947
    97.99%
  • 2040
    $ 0.048244
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Value DeFi kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.023206
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.023209
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.023228
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.023301
    0.41%
Value DeFi (VALUE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma VALUE kaina yra $0.023206. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Value DeFi (VALUE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė VALUE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.023209. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Value DeFi (VALUE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VALUE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.023228. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Value DeFi (VALUE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VALUE kaina yra $0.023301. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Value DeFi kainų statistika

--
----

--

$ 109.76K
$ 109.76K$ 109.76K

4.73M
4.73M 4.73M

--
----

--

Naujausia VALUE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VALUE turi 4.73M apyvartą ir $ 109.76K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Value DeFi istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Value DeFi, dabartinė Value DeFi kaina yra 0.023206USD. Apyvartinė Value DeFi (VALUE) pasiūla yra 4.73M VALUE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $109,762.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    16.41%
    $ 0.003271
    $ 0.023239
    $ 0.019491
  • 7 dienos
    24.81%
    $ 0.005757
    $ 0.024513
    $ 0.016501
  • 30 dienų
    -5.58%
    $ -0.001297
    $ 0.024513
    $ 0.016501
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Value DeFi kaina pasikeitė $0.003271, atspindinti 16.41% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Value DeFi buvo prekiaujama aukščiausia $0.024513 ir žemiausia $0.016501. Kainos pokytis buvo 24.81%. Ši naujausia tendencija parodo VALUE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Value DeFi įvyko -5.58%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001297 vertę. Tai rodo, kad VALUE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Value DeFi (VALUE) kainų prognozės modulis?

Value DeFi Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VALUE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Value DeFi ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VALUE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Value DeFi kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VALUE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VALUE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Value DeFi potencialą.

Kodėl VALUE kainų prognozė yra svarbi?

VALUE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VALUE dabar?
Pagal jūsų prognozes, VALUE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VALUE kainų prognozė?
Remiantis Value DeFi (VALUE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VALUE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VALUE 2026 m.?
1 vieneto Value DeFi (VALUE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VALUE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VALUE kaina 2027 m.?
Value DeFi (VALUE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VALUE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VALUE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Value DeFi (VALUE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VALUE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Value DeFi (VALUE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VALUE 2030 m.?
1 vieneto Value DeFi (VALUE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VALUE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VALUE kainų prognozė 2040 metams?
Value DeFi (VALUE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VALUE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.