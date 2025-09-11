Daugiau apie UNCX

1 UNCX į USD – tiesioginė kaina:

$192.7
$192.7
0.00%1D
UNCX Network (UNCX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:44:43(UTC+8)

UNCX Network (UNCX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1,112.13
$ 1,112.13

$ 24.15
$ 24.15

--

--

+8.98%

+8.98%

UNCX Network (UNCX) realiojo laiko kaina yra $192.7. Per pastarąsias 24 valandas UNCX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNCX kaina yra $ 1,112.13, o žemiausia – $ 24.15.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNCX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +8.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UNCX Network (UNCX) rinkos informacija

$ 6.97M
$ 6.97M

--
--

$ 9.18M
$ 9.18M

36.16K
36.16K

47,650.00000000001
47,650.00000000001

Dabartinė UNCX Network rinkos kapitalizacija yra $ 6.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UNCX apyvartoje yra 36.16K vienetų, o bendras kiekis siekia 47650.00000000001. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.18M

UNCX Network (UNCX) kainos istorija USD

Šiandienos UNCX Network kainos pokytis į USD: $ 0.
UNCX Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -29.4644659100.
UNCX Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +8.1455253500.
UNCX Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -3.12500144672892.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -29.4644659100-15.29%
60 dienų$ +8.1455253500+4.23%
90 dienų$ -3.12500144672892-1.59%

Kas yra UNCX Network (UNCX)

UNCX is the deflationary governance token of the UniCrypt platform

UNCX Network (UNCX) išteklius

Oficiali svetainė

UNCX Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UNCX Network (UNCX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UNCX Network (UNCX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UNCX Network prognozes.

Peržiūrėkite UNCX Network kainos prognozę dabar!

UNCX į vietos valiutas

UNCX Network (UNCX) Tokenomika

Supratimas apie UNCX Network (UNCX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UNCXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UNCX Network (UNCX)

Kiek UNCX Network(UNCX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UNCX kaina USD valiuta yra 192.7USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UNCX į USD kaina?
Dabartinė UNCX kaina USD valiuta yra $ 192.7. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UNCX Network rinkos kapitalizacija?
UNCX rinkos kapitalizacija yra $ 6.97MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UNCX apyvartoje?
UNCX apyvartoje yra 36.16KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UNCX kaina?
UNCX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,112.13USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UNCX kaina?
UNCX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 24.15USD.
Kokia yra UNCX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UNCX yra --USD.
Ar UNCX kaina šiais metais kils?
UNCX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UNCX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:44:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.