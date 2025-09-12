UNCX Network (UNCX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite UNCX Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek UNCX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte UNCX Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

UNCX Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:55:46(UTC+8)

UNCX Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

UNCX Network (UNCX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, UNCX Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 196.2 prekybos kainą 2025 m.

UNCX Network (UNCX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, UNCX Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 206.01 prekybos kainą 2026 m.

UNCX Network (UNCX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. UNCX ateities kaina yra $ 216.3105 su 10.25% augimo norma.

UNCX Network (UNCX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. UNCX ateities kaina yra $ 227.1260 su 15.76% augimo norma.

UNCX Network (UNCX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UNCX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 238.4823, o augimo norma – 21.55%.

UNCX Network (UNCX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UNCX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 250.4064, o augimo norma – 27.63%.

UNCX Network (UNCX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. UNCX Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 407.8857 prekybos kainą.

UNCX Network (UNCX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. UNCX Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 664.4028 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 196.2
    0.00%
  • 2026
    $ 206.01
    5.00%
  • 2027
    $ 216.3105
    10.25%
  • 2028
    $ 227.1260
    15.76%
  • 2029
    $ 238.4823
    21.55%
  • 2030
    $ 250.4064
    27.63%
  • 2031
    $ 262.9267
    34.01%
  • 2032
    $ 276.0731
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 289.8767
    47.75%
  • 2034
    $ 304.3705
    55.13%
  • 2035
    $ 319.5891
    62.89%
  • 2036
    $ 335.5685
    71.03%
  • 2037
    $ 352.3470
    79.59%
  • 2038
    $ 369.9643
    88.56%
  • 2039
    $ 388.4625
    97.99%
  • 2040
    $ 407.8857
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės UNCX Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 196.2
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 196.2268
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 196.3881
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 197.0063
    0.41%
UNCX Network (UNCX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma UNCX kaina yra $196.2. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

UNCX Network (UNCX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė UNCX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $196.2268. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

UNCX Network (UNCX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė UNCX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $196.3881. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

UNCX Network (UNCX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma UNCX kaina yra $197.0063. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė UNCX Network kainų statistika

--
----

--

$ 7.10M
$ 7.10M$ 7.10M

36.16K
36.16K 36.16K

--
----

--

Naujausia UNCX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, UNCX turi 36.16K apyvartą ir $ 7.10M bendrą rinkos kapitalizaciją.

UNCX Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje UNCX Network, dabartinė UNCX Network kaina yra 196.2USD. Apyvartinė UNCX Network (UNCX) pasiūla yra 36.16K UNCX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7,095,135.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.36%
    $ 4.53
    $ 197.67
    $ 184.85
  • 7 dienos
    3.04%
    $ 5.9678
    $ 237.2182
    $ 183.2351
  • 30 dienų
    -18.21%
    $ -35.7462
    $ 237.2182
    $ 183.2351
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas UNCX Network kaina pasikeitė $4.53, atspindinti 2.36% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas UNCX Network buvo prekiaujama aukščiausia $237.2182 ir žemiausia $183.2351. Kainos pokytis buvo 3.04%. Ši naujausia tendencija parodo UNCX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį UNCX Network įvyko -18.21%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-35.7462 vertę. Tai rodo, kad UNCX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia UNCX Network (UNCX) kainų prognozės modulis?

UNCX Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas UNCX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius UNCX Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą UNCX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti UNCX Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja UNCX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina UNCX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą UNCX Network potencialą.

Kodėl UNCX kainų prognozė yra svarbi?

UNCX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į UNCX dabar?
Pagal jūsų prognozes, UNCX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio UNCX kainų prognozė?
Remiantis UNCX Network (UNCX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama UNCX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 UNCX 2026 m.?
1 vieneto UNCX Network (UNCX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UNCX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama UNCX kaina 2027 m.?
UNCX Network (UNCX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 UNCX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė UNCX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, UNCX Network (UNCX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė UNCX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, UNCX Network (UNCX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 UNCX 2030 m.?
1 vieneto UNCX Network (UNCX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UNCX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia UNCX kainų prognozė 2040 metams?
UNCX Network (UNCX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 UNCX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:55:46(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.