Sužinokite pagrindines įžvalgas apieTruBadger (TRUBGR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
TruBadger (TRUBGR) Informacija

We believe that community is the commerce of the future. Imagine a tokenmunity coming together with the singular common focus of increasing the wealth of everyone involved! The blockchain is the perfect mechanism to allow this to happen. The TruBadger tokenomics allows the resources to assemble the best team that can then leverage the collective intelligence, finance, energy, network, and talent of the community and industry experts. We can develop innovations in the crypto and blockchain space and build out improved tools to make integration of the blockchain easier, more efficient, and accessible for all, allowing further expansion of the growth of the cryptoverse.

Oficiali svetainė:
https://trubadger.io/

TruBadger (TRUBGR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius TruBadger (TRUBGR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 513.64K
Bendra pasiūla:
$ 1,000.00T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 398.71T
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.29M
Visų laikų rekordas:
$ 0
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
TruBadger (TRUBGR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti TruBadger (TRUBGR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TRUBGR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TRUBGR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TRUBGR tokenomiką, galite peržiūrėti TRUBGR tokeno kainą realiuoju laiku!

TRUBGR kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda TRUBGR? Mūsų TRUBGR kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.