Sužinokite pagrindines įžvalgas apieTRONPAD (TRONPAD), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
TRONPAD (TRONPAD) Informacija

TRONPAD is the next evolution of blockchain launchpads on the Tron Network, solving the fundamental flaws that plague existing IDO platforms. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Tron projects.

TRONPAD (TRONPAD) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius TRONPAD (TRONPAD) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.11M
$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M
Bendra pasiūla:
$ 765.21M
$ 765.21M$ 765.21M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 765.21M
$ 765.21M
$ 765.21M$ 765.21M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 1.11M
$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M
Visų laikų rekordas:
$ 0.311792
$ 0.311792$ 0.311792
Visų laikų minimumas:
$ 0.00106621
$ 0.00106621$ 0.00106621
Dabartinė kaina:
$ 0.00145368
$ 0.00145368$ 0.00145368

TRONPAD (TRONPAD) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti TRONPAD (TRONPAD) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TRONPAD tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TRONPAD tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TRONPAD tokenomiką, galite peržiūrėti TRONPAD tokeno kainą realiuoju laiku!

