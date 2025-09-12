Daugiau apie SWM

SWM Kainos informacija

SWM Baltoji knyga

SWM Oficiali svetainė

SWM Tokenomika

SWM Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Swarm Network logotipas

Swarm Network kaina (SWM)

Neįtraukta į sąrašą

1 SWM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00455146
$0.00455146$0.00455146
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Swarm Network (SWM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:41:07(UTC+8)

Swarm Network (SWM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.51%

-0.51%

Swarm Network (SWM) realiojo laiko kaina yra $0.00455146. Per pastarąsias 24 valandas SWM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWM kaina yra $ 2.16, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWM per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Swarm Network (SWM) rinkos informacija

$ 357.99K
$ 357.99K$ 357.99K

--
----

$ 455.15K
$ 455.15K$ 455.15K

78.65M
78.65M 78.65M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Swarm Network rinkos kapitalizacija yra $ 357.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SWM apyvartoje yra 78.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 455.15K

Swarm Network (SWM) kainos istorija USD

Šiandienos Swarm Network kainos pokytis į USD: $ 0.
Swarm Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000693264.
Swarm Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012719928.
Swarm Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000693264-1.52%
60 dienų$ +0.0012719928+27.95%
90 dienų$ 0--

Kas yra Swarm Network (SWM)

Swarm is the blockchain for private equity. We bring high-return alternative asset classes to everyone and use AI to continuously improve investments.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Swarm Network (SWM) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Swarm Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Swarm Network (SWM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Swarm Network (SWM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Swarm Network prognozes.

Peržiūrėkite Swarm Network kainos prognozę dabar!

SWM į vietos valiutas

Swarm Network (SWM) Tokenomika

Supratimas apie Swarm Network (SWM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Swarm Network (SWM)

Kiek Swarm Network(SWM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SWM kaina USD valiuta yra 0.00455146USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SWM į USD kaina?
Dabartinė SWM kaina USD valiuta yra $ 0.00455146. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Swarm Network rinkos kapitalizacija?
SWM rinkos kapitalizacija yra $ 357.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SWM apyvartoje?
SWM apyvartoje yra 78.65MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SWM kaina?
SWM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.16USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SWM kaina?
SWM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SWM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SWM yra --USD.
Ar SWM kaina šiais metais kils?
SWM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SWM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:41:07(UTC+8)

Swarm Network (SWM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.