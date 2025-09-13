Swarm Network (SWM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Swarm Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SWM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Swarm Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Swarm Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Swarm Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Swarm Network (SWM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Swarm Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004740 prekybos kainą 2025 m.

Swarm Network (SWM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Swarm Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004978 prekybos kainą 2026 m.

Swarm Network (SWM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SWM ateities kaina yra $ 0.005226 su 10.25% augimo norma.

Swarm Network (SWM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SWM ateities kaina yra $ 0.005488 su 15.76% augimo norma.

Swarm Network (SWM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SWM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.005762, o augimo norma – 21.55%.

Swarm Network (SWM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SWM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006050, o augimo norma – 27.63%.

Swarm Network (SWM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Swarm Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.009856 prekybos kainą.

Swarm Network (SWM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Swarm Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.016054 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.004740
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004978
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005226
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005488
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005762
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006050
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006353
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006671
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.007004
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007354
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007722
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008108
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008514
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008939
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009386
    97.99%
  • 2040
    $ 0.009856
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Swarm Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.004740
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.004741
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004745
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.004760
    0.41%
Swarm Network (SWM) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SWM kaina yra $0.004740. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Swarm Network (SWM) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SWM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004741. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Swarm Network (SWM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SWM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004745. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Swarm Network (SWM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SWM kaina yra $0.004760. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Swarm Network kainų statistika

--
----

--

$ 372.90K
$ 372.90K$ 372.90K

78.65M
78.65M 78.65M

--
----

--

Naujausia SWM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SWM turi 78.65M apyvartą ir $ 372.90K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Swarm Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Swarm Network, dabartinė Swarm Network kaina yra 0.004740USD. Apyvartinė Swarm Network (SWM) pasiūla yra 78.65M SWM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $372,900.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0
    $ 0.004787
    $ 0.004738
  • 7 dienos
    3.62%
    $ 0.000171
    $ 0.005030
    $ 0.004542
  • 30 dienų
    -3.66%
    $ -0.000173
    $ 0.005030
    $ 0.004542
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Swarm Network kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Swarm Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.005030 ir žemiausia $0.004542. Kainos pokytis buvo 3.62%. Ši naujausia tendencija parodo SWM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Swarm Network įvyko -3.66%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000173 vertę. Tai rodo, kad SWM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Swarm Network (SWM) kainų prognozės modulis?

Swarm Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SWM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Swarm Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SWM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Swarm Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SWM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SWM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Swarm Network potencialą.

Kodėl SWM kainų prognozė yra svarbi?

SWM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SWM dabar?
Pagal jūsų prognozes, SWM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SWM kainų prognozė?
Remiantis Swarm Network (SWM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SWM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SWM 2026 m.?
1 vieneto Swarm Network (SWM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SWM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SWM kaina 2027 m.?
Swarm Network (SWM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SWM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SWM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Swarm Network (SWM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SWM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Swarm Network (SWM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SWM 2030 m.?
1 vieneto Swarm Network (SWM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SWM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SWM kainų prognozė 2040 metams?
Swarm Network (SWM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SWM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.