Daugiau apie SURF

SURF Kainos informacija

SURF Oficiali svetainė

SURF Tokenomika

SURF Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Surf logotipas

Surf kaina (SURF)

Neįtraukta į sąrašą

1 SURF į USD – tiesioginė kaina:

$0.055201
$0.055201$0.055201
-7.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Surf (SURF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:55:05(UTC+8)

Surf (SURF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.054768
$ 0.054768$ 0.054768
24 val. žemiausia
$ 0.05938
$ 0.05938$ 0.05938
24 val. aukščiausia

$ 0.054768
$ 0.054768$ 0.054768

$ 0.05938
$ 0.05938$ 0.05938

$ 0.102584
$ 0.102584$ 0.102584

$ 0.025609
$ 0.025609$ 0.025609

-0.08%

-7.00%

+20.94%

+20.94%

Surf (SURF) realiojo laiko kaina yra $0.055201. Per pastarąsias 24 valandas SURF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.054768 iki aukščiausios $ 0.05938 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SURF kaina yra $ 0.102584, o žemiausia – $ 0.025609.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SURF per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -7.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +20.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Surf (SURF) rinkos informacija

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

--
----

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Dabartinė Surf rinkos kapitalizacija yra $ 1.16M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SURF apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.16M

Surf (SURF) kainos istorija USD

Šiandienos Surf kainos pokytis į USD: $ -0.00416123134537941.
Surf 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Surf 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Surf 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00416123134537941-7.00%
30 dienų$ 0--
60 dienų$ 0--
90 dienų$ 0--

Kas yra Surf (SURF)

SurfLiquid is an on-chain DeFAI (DeFi + AI) agent that manages stablecoin yield for users in a fully non-custodial way. Users connect a wallet, deposit USDC to a personal smart vault, and the agent allocates across vetted lending markets and liquidity pools, rebalancing and compounding automatically. Every action is on-chain and auditable. The system targets practical problems in yield management: missed rebalance windows, gas drag, fragmented pools, and manual monitoring. Surf runs on Base first and integrates a multi-chain execution layer so strategies can expand across EVM networks without users bridging manually. Guardrails include protocol allowlists, position caps, and continuous health checks. The $SURF token powers access to strategy tiers, staking rewards via the Conviction Vault, and governance over parameters like pool allowlists and fee settings. In short, SurfLiquid provides a transparent, self-custodial way to put idle stablecoins to work with AI handling execution and reporting.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Surf (SURF) išteklius

Oficiali svetainė

Surf kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Surf (SURF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Surf (SURF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Surf prognozes.

Peržiūrėkite Surf kainos prognozę dabar!

SURF į vietos valiutas

Surf (SURF) Tokenomika

Supratimas apie Surf (SURF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SURFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Surf (SURF)

Kiek Surf(SURF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SURF kaina USD valiuta yra 0.055201USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SURF į USD kaina?
Dabartinė SURF kaina USD valiuta yra $ 0.055201. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Surf rinkos kapitalizacija?
SURF rinkos kapitalizacija yra $ 1.16MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SURF apyvartoje?
SURF apyvartoje yra 21.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SURF kaina?
SURF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.102584USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SURF kaina?
SURF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.025609USD.
Kokia yra SURF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SURF yra --USD.
Ar SURF kaina šiais metais kils?
SURF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SURF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:55:05(UTC+8)

Surf (SURF) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.