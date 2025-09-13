Surf (SURF) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Surf kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SURF augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Surf kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Surf kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Surf Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Surf (SURF) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Surf galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.050858 prekybos kainą 2025 m.

Surf (SURF) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Surf galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.053400 prekybos kainą 2026 m.

Surf (SURF) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SURF ateities kaina yra $ 0.056070 su 10.25% augimo norma.

Surf (SURF) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SURF ateities kaina yra $ 0.058874 su 15.76% augimo norma.

Surf (SURF) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SURF 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.061818, o augimo norma – 21.55%.

Surf (SURF) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SURF 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.064909, o augimo norma – 27.63%.

Surf (SURF) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Surf kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.105730 prekybos kainą.

Surf (SURF) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Surf kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.172223 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.050858
    0.00%
  • 2026
    $ 0.053400
    5.00%
  • 2027
    $ 0.056070
    10.25%
  • 2028
    $ 0.058874
    15.76%
  • 2029
    $ 0.061818
    21.55%
  • 2030
    $ 0.064909
    27.63%
  • 2031
    $ 0.068154
    34.01%
  • 2032
    $ 0.071562
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.075140
    47.75%
  • 2034
    $ 0.078897
    55.13%
  • 2035
    $ 0.082842
    62.89%
  • 2036
    $ 0.086984
    71.03%
  • 2037
    $ 0.091333
    79.59%
  • 2038
    $ 0.095900
    88.56%
  • 2039
    $ 0.100695
    97.99%
  • 2040
    $ 0.105730
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Surf kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.050858
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.050864
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.050906
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.051067
    0.41%
Surf (SURF) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma SURF kaina yra $0.050858. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Surf (SURF) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė SURF, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.050864. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Surf (SURF) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SURF, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.050906. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Surf (SURF) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SURF kaina yra $0.051067. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Surf kainų statistika

--
----

--

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

21.00M
21.00M 21.00M

--
----

--

Naujausia SURF kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SURF turi 21.00M apyvartą ir $ 1.07M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Surf istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Surf, dabartinė Surf kaina yra 0.050858USD. Apyvartinė Surf (SURF) pasiūla yra 21.00M SURF, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,068,738.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -7.88%
    $ -0.004353
    $ 0.056729
    $ 0.050839
  • 7 dienos
    -10.17%
    $ -0.005175
    $ 0.075398
    $ 0.030365
  • 30 dienų
    76.95%
    $ 0.039136
    $ 0.075398
    $ 0.030365
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Surf kaina pasikeitė $-0.004353, atspindinti -7.88% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Surf buvo prekiaujama aukščiausia $0.075398 ir žemiausia $0.030365. Kainos pokytis buvo -10.17%. Ši naujausia tendencija parodo SURF potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Surf įvyko 76.95%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.039136 vertę. Tai rodo, kad SURF artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Surf (SURF) kainų prognozės modulis?

Surf Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SURF kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Surf ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SURF būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Surf kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SURF ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SURF pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Surf potencialą.

Kodėl SURF kainų prognozė yra svarbi?

SURF kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SURF dabar?
Pagal jūsų prognozes, SURF pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SURF kainų prognozė?
Remiantis Surf (SURF) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SURF kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SURF 2026 m.?
1 vieneto Surf (SURF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SURF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SURF kaina 2027 m.?
Surf (SURF) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SURF kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SURF kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Surf (SURF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SURF kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Surf (SURF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SURF 2030 m.?
1 vieneto Surf (SURF) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SURF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SURF kainų prognozė 2040 metams?
Surf (SURF) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SURF kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.