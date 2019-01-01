Splash Dog (BUSTER) Tokenomika

Splash Dog (BUSTER) Informacija

THE FAMOUS DOG JUMPING INTO THE WATER FROM TIKTOK WITH 500M+ VIEWS.

A few facts about me

  • Signature Pool Dive
  • Serial Killer
  • Silly

Roadmap

  1. BORN - Launch of a token, development of a family of holders and a twitter 2.BORN - Project development, marketing and connect KOLs
  2. CEX listings - Listing on top exchanges and partnerships

Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.

Ready to Splash?

Oficiali svetainė:
https://buster-sol.xyz/

Splash Dog (BUSTER) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Splash Dog (BUSTER) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 15.27K
$ 15.27K$ 15.27K
Bendra pasiūla:
$ 999.77M
$ 999.77M$ 999.77M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.77M
$ 999.77M$ 999.77M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 15.27K
$ 15.27K$ 15.27K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00444016
$ 0.00444016$ 0.00444016
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

Splash Dog (BUSTER) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Splash Dog (BUSTER) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BUSTER tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BUSTER tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BUSTER tokenomiką, galite peržiūrėti BUSTER tokeno kainą realiuoju laiku!

BUSTER kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BUSTER? Mūsų BUSTER kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

