Rope Token logotipas

Rope Token kaina (ROPE)

Neįtraukta į sąrašą

1 ROPE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00421732
-0.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Rope Token (ROPE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:18:21(UTC+8)

Rope Token (ROPE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00418644
24 val. žemiausia
$ 0.00426282
24 val. aukščiausia

$ 0.00418644
$ 0.00426282
$ 2.45
$ 0
-0.00%

-0.76%

-1.07%

-1.07%

Rope Token (ROPE) realiojo laiko kaina yra $0.00421732. Per pastarąsias 24 valandas ROPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00418644 iki aukščiausios $ 0.00426282 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROPE kaina yra $ 2.45, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROPE per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Rope Token (ROPE) rinkos informacija

$ 26.50K
--
$ 42.18K
6.28M
10,000,000.0
Dabartinė Rope Token rinkos kapitalizacija yra $ 26.50K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ROPE apyvartoje yra 6.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.18K

Rope Token (ROPE) kainos istorija USD

Šiandienos Rope Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Rope Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002123593.
Rope Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004158602.
Rope Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000902172736138907.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.76%
30 dienų$ -0.0002123593-5.03%
60 dienų$ -0.0004158602-9.86%
90 dienų$ -0.000902172736138907-17.62%

Kas yra Rope Token (ROPE)

ROPE brings the well known "market volatility index" to the crypto market and DeFispace. It can be utilized to hedge against market movement, trade volatility, a measuring tool, and all the benefits of having a volatility index. Staking will be available through Raydium.

Rope Token (ROPE) išteklius

Oficiali svetainė

Rope Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Rope Token (ROPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Rope Token (ROPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Rope Token prognozes.

Peržiūrėkite Rope Token kainos prognozę dabar!

ROPE į vietos valiutas

Rope Token (ROPE) Tokenomika

Supratimas apie Rope Token (ROPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ROPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Rope Token (ROPE)

Kiek Rope Token(ROPE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ROPE kaina USD valiuta yra 0.00421732USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ROPE į USD kaina?
Dabartinė ROPE kaina USD valiuta yra $ 0.00421732. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Rope Token rinkos kapitalizacija?
ROPE rinkos kapitalizacija yra $ 26.50KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ROPE apyvartoje?
ROPE apyvartoje yra 6.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ROPE kaina?
ROPE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.45USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ROPE kaina?
ROPE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ROPE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ROPE yra --USD.
Ar ROPE kaina šiais metais kils?
ROPE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ROPE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:18:21(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.