Rope Token (ROPE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Rope Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ROPE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Rope Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Rope Token kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Rope Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Rope Token (ROPE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Rope Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004307 prekybos kainą 2025 m.

Rope Token (ROPE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Rope Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004523 prekybos kainą 2026 m.

Rope Token (ROPE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ROPE ateities kaina yra $ 0.004749 su 10.25% augimo norma.

Rope Token (ROPE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ROPE ateities kaina yra $ 0.004986 su 15.76% augimo norma.

Rope Token (ROPE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ROPE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.005235, o augimo norma – 21.55%.

Rope Token (ROPE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ROPE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.005497, o augimo norma – 27.63%.

Rope Token (ROPE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Rope Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.008955 prekybos kainą.

Rope Token (ROPE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Rope Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.014587 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.004307
    0.00%
  • 2026
    $ 0.004523
    5.00%
  • 2027
    $ 0.004749
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004986
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005235
    21.55%
  • 2030
    $ 0.005497
    27.63%
  • 2031
    $ 0.005772
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006061
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.006364
    47.75%
  • 2034
    $ 0.006682
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007016
    62.89%
  • 2036
    $ 0.007367
    71.03%
  • 2037
    $ 0.007735
    79.59%
  • 2038
    $ 0.008122
    88.56%
  • 2039
    $ 0.008528
    97.99%
  • 2040
    $ 0.008955
    107.89%
Trumpalaikės Rope Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.004307
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.004308
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004311
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.004325
    0.41%
Rope Token (ROPE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma ROPE kaina yra $0.004307. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Rope Token (ROPE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė ROPE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004308. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Rope Token (ROPE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ROPE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004311. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Rope Token (ROPE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ROPE kaina yra $0.004325. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Rope Token kainų statistika

--
----

--

6.28M 6.28M
$ 27.06K$ 27.06K

6.28M
6.28M 6.28M

--
----

--

Naujausia ROPE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ROPE turi 6.28M apyvartą ir $ 27.06K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Rope Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Rope Token, dabartinė Rope Token kaina yra 0.004307USD. Apyvartinė Rope Token (ROPE) pasiūla yra 6.28M ROPE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $27,060.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    2.13%
    $ 0
    $ 0.004322
    $ 0.004217
  • 7 dienos
    6.17%
    $ 0.000265
    $ 0.004403
    $ 0.004021
  • 30 dienų
    -5.42%
    $ -0.000233
    $ 0.004403
    $ 0.004021
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Rope Token kaina pasikeitė $0, atspindinti 2.13% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Rope Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.004403 ir žemiausia $0.004021. Kainos pokytis buvo 6.17%. Ši naujausia tendencija parodo ROPE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Rope Token įvyko -5.42%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000233 vertę. Tai rodo, kad ROPE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Rope Token (ROPE) kainų prognozės modulis?

Rope Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ROPE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Rope Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ROPE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Rope Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ROPE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ROPE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Rope Token potencialą.

Kodėl ROPE kainų prognozė yra svarbi?

ROPE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ROPE dabar?
Pagal jūsų prognozes, ROPE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ROPE kainų prognozė?
Remiantis Rope Token (ROPE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ROPE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ROPE 2026 m.?
1 vieneto Rope Token (ROPE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ROPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ROPE kaina 2027 m.?
Rope Token (ROPE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ROPE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ROPE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Rope Token (ROPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ROPE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Rope Token (ROPE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ROPE 2030 m.?
1 vieneto Rope Token (ROPE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ROPE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ROPE kainų prognozė 2040 metams?
Rope Token (ROPE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ROPE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.