RONKE (RONKE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieRONKE (RONKE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
RONKE (RONKE) Informacija

Inittially the project started as a memecoin about a blue monkey living in Ronin ecossystem.

The PNG picture was made in MSpaint and can be easily modified by anyone. The original dev rugged the coin and a CTO has happened since. A new narrative began, our motto is "what is dead, may never die", alluding not only to the historic rug past, but also pointing out to the pump and dump schemes that are happening on Ronin ecossystem since memecoins became a thing.

Oficiali svetainė:
https://tama.meme/token/0xf988f63bf26c3ed3fbf39922149e3e7b1e5c27cb

RONKE (RONKE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius RONKE (RONKE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.40M
$ 2.40M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 866.17M
$ 866.17M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.78M
$ 2.78M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00947923
$ 0.00947923
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00277436
$ 0.00277436

RONKE (RONKE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti RONKE (RONKE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RONKE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek RONKE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate RONKE tokenomiką, galite peržiūrėti RONKE tokeno kainą realiuoju laiku!

RONKE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda RONKE? Mūsų RONKE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

