Nano (XNO) Tokenomika
Nano (XNO) Informacija
Nano, a low-latency cryptocurrency built on an innovative block-lattice data structure offering unlimited scalability and no transaction fees. Nano by design is a simple protocol with the sole purpose of being a high-performance cryptocurrency. The Nano protocol can run on low-power hardware, allowing it to be a practical, decentralized cryptocurrency for everyday use. It uses an ORV (Open Representative Voting) consensus algorithm, which is similar to PoS (Proof of Stake) but without inflationary rewards not locking of the native coin XNO.
The original Nano (RailBlocks) paper and first beta implementation were published in December, 2014, making it one of the first Directed Acyclic Graph (DAG) based cryptocurrencies [6]. Soon after, other DAG cryptocurrencies began to develop, most notably DagCoin/Byteball and IOTA. These DAG-based cryptocurrencies broke the blockchain mold, improving system performance and security. Byteball achieves consensus by relying on a “main-chain” comprised of honest, reputable and user-trusted “witnesses”, while IOTA achieves consensus via the cumulative PoW of stacked transactions. Nano achieves consensus via a balance-weighted vote on conflicting transactions. This consensus system provides quicker, more deterministic transactions while still maintaining a strong, decentralized system. Nano continues this development and has positioned itself as one of the highest performing cryptocurrencies.
Nano is a trustless, feeless, low-latency cryptocurrency that utilizes a novel blocklattice structure and delegated Proof of Stake voting. The network requires minimal resources, no high-power mining hardware, and can process high transaction throughput. All of this is achieved by having individual blockchains for each account, eliminating access issues and inefficiencies of a global data-structure. We identified possible attack vectors on the system and presented arguments on how Nano is resistant to these forms of attacks.
Nano (XNO) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Nano (XNO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Nano (XNO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Nano (XNO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų XNO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek XNO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate XNO tokenomiką, galite peržiūrėti XNO tokeno kainą realiuoju laiku!
XNO kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda XNO? Mūsų XNO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.