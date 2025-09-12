Merit Circle kaina (MC)
+0.08%
-7.31%
+6.41%
+6.41%
Merit Circle (MC) realiojo laiko kaina yra $0.120443. Per pastarąsias 24 valandas MC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.118829 iki aukščiausios $ 0.129978 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MC kaina yra $ 11.7, o žemiausia – $ 0.073691.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MC per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -7.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Merit Circle rinkos kapitalizacija yra $ 1.43M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MC apyvartoje yra 11.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 11906525.34137866. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.43M
Šiandienos Merit Circle kainos pokytis į USD: $ -0.0095034579614629.
Merit Circle 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0023035807.
Merit Circle 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0185767790.
Merit Circle 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.02301454584234447.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0095034579614629
|-7.31%
|30 dienų
|$ +0.0023035807
|+1.91%
|60 dienų
|$ +0.0185767790
|+15.42%
|90 dienų
|$ +0.02301454584234447
|+23.62%
The Merit Circle DAO is an ever-evolving digital ecosystem built by a global community to ensure the future of gaming. With a strong foundation in the web3 space, we are committed to integrating the endless possibilities of blockchain technology with the latest in gaming to create the next generation of immersive gaming experiences. Activities by the Merit Circle DAO can be divided into four verticals, each with their own respective product. Collectively, they form an ecosystem that adds value to the DAO and, thereby, the $MC token. Merit Circle investments: Since its creation, the DAO has invested in countless projects across the web3 landscape and worked hard to create a resilient treasury that’s able to weather the shifting tides of the industry. In order to continue supporting the growth of the DAO, we are committed to optimally running the treasury to ensure we have the resources to support our growth. Merit Circle gaming: The Merit Circle DAO would not exist without the gaming industry. While we look towards expansion across our ecosystem, we will continue to scale-in games that are engaging and well-designed. Setting our sights on disrupting the dated practices set by the industry, we will be focusing on advancing our gaming infrastructure to ensure it is both entertaining and rewarding for gamers. Merit Circle studios: As an organization at the forefront of gaming, the Merit Circle DAO is determined to contribute to the industry on a much larger scale. Through our studios vertical, we can unleash our creativity and take a hands-on approach in building new games and incubating innovative projects. As the DAO has expanded, so too has our knowledge and experience of the industry, which we aim to leverage while growing this space. Sphere marketplace: The explosive growth of the NFT space in the web3 industry exposed some clear areas for improvement that prevent it from reaching a broader audience. With our vast amount of in-house knowledge and experience in gaming, we are committed to making our NFT marketplace Sphere the best fit for gamers.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Merit Circle (MC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Merit Circle (MC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Merit Circle prognozes.
Peržiūrėkite Merit Circle kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Merit Circle (MC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.