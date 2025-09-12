Merit Circle (MC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Merit Circle kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Merit Circle kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Merit Circle kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Merit Circle Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Merit Circle (MC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Merit Circle galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.125431 prekybos kainą 2025 m.

Merit Circle (MC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Merit Circle galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.131702 prekybos kainą 2026 m.

Merit Circle (MC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MC ateities kaina yra $ 0.138287 su 10.25% augimo norma.

Merit Circle (MC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MC ateities kaina yra $ 0.145202 su 15.76% augimo norma.

Merit Circle (MC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.152462, o augimo norma – 21.55%.

Merit Circle (MC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.160085, o augimo norma – 27.63%.

Merit Circle (MC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Merit Circle kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.260762 prekybos kainą.

Merit Circle (MC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Merit Circle kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.424753 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.125431
    0.00%
  • 2026
    $ 0.131702
    5.00%
  • 2027
    $ 0.138287
    10.25%
  • 2028
    $ 0.145202
    15.76%
  • 2029
    $ 0.152462
    21.55%
  • 2030
    $ 0.160085
    27.63%
  • 2031
    $ 0.168089
    34.01%
  • 2032
    $ 0.176494
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.185318
    47.75%
  • 2034
    $ 0.194584
    55.13%
  • 2035
    $ 0.204313
    62.89%
  • 2036
    $ 0.214529
    71.03%
  • 2037
    $ 0.225256
    79.59%
  • 2038
    $ 0.236518
    88.56%
  • 2039
    $ 0.248344
    97.99%
  • 2040
    $ 0.260762
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Merit Circle kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.125431
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.125448
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.125551
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.125946
    0.41%
Merit Circle (MC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MC kaina yra $0.125431. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Merit Circle (MC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.125448. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Merit Circle (MC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.125551. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Merit Circle (MC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MC kaina yra $0.125946. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Merit Circle kainų statistika

--
----

--

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

11.91M
11.91M 11.91M

--
----

--

Naujausia MC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MC turi 11.91M apyvartą ir $ 1.49M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Merit Circle istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Merit Circle, dabartinė Merit Circle kaina yra 0.125431USD. Apyvartinė Merit Circle (MC) pasiūla yra 11.91M MC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,491,532.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    4.14%
    $ 0.004982
    $ 0.130382
    $ 0.120182
  • 7 dienos
    -1.83%
    $ -0.002306
    $ 0.130338
    $ 0.116688
  • 30 dienų
    0.92%
    $ 0.001160
    $ 0.130338
    $ 0.116688
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Merit Circle kaina pasikeitė $0.004982, atspindinti 4.14% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Merit Circle buvo prekiaujama aukščiausia $0.130338 ir žemiausia $0.116688. Kainos pokytis buvo -1.83%. Ši naujausia tendencija parodo MC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Merit Circle įvyko 0.92%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001160 vertę. Tai rodo, kad MC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Merit Circle (MC) kainų prognozės modulis?

Merit Circle Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Merit Circle ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Merit Circle kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Merit Circle potencialą.

Kodėl MC kainų prognozė yra svarbi?

MC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MC dabar?
Pagal jūsų prognozes, MC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MC kainų prognozė?
Remiantis Merit Circle (MC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MC 2026 m.?
1 vieneto Merit Circle (MC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MC kaina 2027 m.?
Merit Circle (MC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Merit Circle (MC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Merit Circle (MC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MC 2030 m.?
1 vieneto Merit Circle (MC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MC kainų prognozė 2040 metams?
Merit Circle (MC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.