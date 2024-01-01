Kinka (XNK) Tokenomika
Kinka (XNK) Informacija
Kinka Gold is issued by one of Japan’s oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations. Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold. As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space.
Kinka (XNK) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Kinka (XNK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Kinka (XNK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Kinka (XNK) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų XNK tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek XNK tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate XNK tokenomiką, galite peržiūrėti XNK tokeno kainą realiuoju laiku!
