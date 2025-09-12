Daugiau apie KAGE

KAGE NETWORK logotipas

KAGE NETWORK kaina (KAGE)

Neįtraukta į sąrašą

1 KAGE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00407191
+3.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
KAGE NETWORK (KAGE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:10:03(UTC+8)

KAGE NETWORK (KAGE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00392755
24 val. žemiausia
$ 0.00412515
24 val. aukščiausia

$ 0.00392755
$ 0.00412515
$ 0.070116
$ 0.00069228
+0.72%

+2.64%

+28.90%

+28.90%

KAGE NETWORK (KAGE) realiojo laiko kaina yra $0.00406655. Per pastarąsias 24 valandas KAGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00392755 iki aukščiausios $ 0.00412515 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia KAGE kaina yra $ 0.070116, o žemiausia – $ 0.00069228.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, KAGE per pastarąją valandą pasikeitė +0.72%, per 24 valandas – +2.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +28.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

KAGE NETWORK (KAGE) rinkos informacija

$ 406.29K
--
$ 406.29K
100.00M
100,000,000.0
Dabartinė KAGE NETWORK rinkos kapitalizacija yra $ 406.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. KAGE apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 406.29K

KAGE NETWORK (KAGE) kainos istorija USD

Šiandienos KAGE NETWORK kainos pokytis į USD: $ +0.00010467.
KAGE NETWORK 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006405877.
KAGE NETWORK 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0015254194.
KAGE NETWORK 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006099490019923758.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00010467+2.64%
30 dienų$ -0.0006405877-15.75%
60 dienų$ +0.0015254194+37.51%
90 dienų$ +0.0006099490019923758+17.65%

Kas yra KAGE NETWORK (KAGE)

Building The Hardware Layer Of The Privacy-Focused Online Economy With A Battle-Tested Decentralized VPN Router Solution With the unprecedented scale of digital data collection, increasingly sophisticated cyber threats, and ever-present government overreach, online privacy has never been more important. The proliferation of smart devices, IoT infrastructure and AI software is only set to amplify online risks by creating numerous new entry points for potential breaches. This has led to skyrocketing demand for privacy solutions, with the privacy-enhancing technology market forecast to exceed $24b by 2024. VPNs (Virtual Private Networks) have emerged as a leading solution for online privacy due to their ability to encrypt internet traffic and mask users' IP addresses, effectively shielding personal data from prying eyes. This makes VPNs a reliable method for maintaining anonymity and protecting sensitive information. Indeed, adoption of VPNs has become so widespread that a recent Forbes report found that 33% of internet users worldwide have a VPN. However, the current generation of centralized, software-based VPNs are replete with vulnerabilities and inefficiencies that limit their effectiveness as a long-term solution for delivering online security and privacy at scale. Software-based VPNs were designed with a single device - usually a personal computer - in mind. They struggle to handle the multi-device connected homes that users now find themselves in, which can include connected TVs, fridges, cameras and an ever growing list of IoT devices. Meanwhile, whilst early adopters were comfortable working with abstract software, mainstream consumers are seeking a simpler, plug and play solution. In addition to this, centralized VPN business models concentrate control and access to vast amounts of sensitive user data in the hands of a single entity. This creates a single point of failure and also opens up the possibility of governments compelling them to share data.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

KAGE NETWORK (KAGE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

KAGE NETWORK kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos KAGE NETWORK (KAGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų KAGE NETWORK (KAGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes KAGE NETWORK prognozes.

Peržiūrėkite KAGE NETWORK kainos prognozę dabar!

KAGE į vietos valiutas

KAGE NETWORK (KAGE) Tokenomika

Supratimas apie KAGE NETWORK (KAGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie KAGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie KAGE NETWORK (KAGE)

Kiek KAGE NETWORK(KAGE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė KAGE kaina USD valiuta yra 0.00406655USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė KAGE į USD kaina?
Dabartinė KAGE kaina USD valiuta yra $ 0.00406655. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra KAGE NETWORK rinkos kapitalizacija?
KAGE rinkos kapitalizacija yra $ 406.29KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra KAGE apyvartoje?
KAGE apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) KAGE kaina?
KAGE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.070116USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) KAGE kaina?
KAGE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00069228USD.
Kokia yra KAGE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis KAGE yra --USD.
Ar KAGE kaina šiais metais kils?
KAGE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite KAGE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:10:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.