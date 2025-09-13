KAGE NETWORK (KAGE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite KAGE NETWORK kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek KAGE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte KAGE NETWORK kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

KAGE NETWORK kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:07:57(UTC+8)

KAGE NETWORK Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

KAGE NETWORK (KAGE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, KAGE NETWORK galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006277 prekybos kainą 2025 m.

KAGE NETWORK (KAGE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, KAGE NETWORK galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006591 prekybos kainą 2026 m.

KAGE NETWORK (KAGE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. KAGE ateities kaina yra $ 0.006920 su 10.25% augimo norma.

KAGE NETWORK (KAGE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. KAGE ateities kaina yra $ 0.007266 su 15.76% augimo norma.

KAGE NETWORK (KAGE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KAGE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.007630, o augimo norma – 21.55%.

KAGE NETWORK (KAGE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, KAGE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.008011, o augimo norma – 27.63%.

KAGE NETWORK (KAGE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. KAGE NETWORK kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.013050 prekybos kainą.

KAGE NETWORK (KAGE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. KAGE NETWORK kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.021257 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.006277
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006591
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006920
    10.25%
  • 2028
    $ 0.007266
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007630
    21.55%
  • 2030
    $ 0.008011
    27.63%
  • 2031
    $ 0.008412
    34.01%
  • 2032
    $ 0.008832
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.009274
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009738
    55.13%
  • 2035
    $ 0.010225
    62.89%
  • 2036
    $ 0.010736
    71.03%
  • 2037
    $ 0.011273
    79.59%
  • 2038
    $ 0.011836
    88.56%
  • 2039
    $ 0.012428
    97.99%
  • 2040
    $ 0.013050
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės KAGE NETWORK kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.006277
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.006278
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.006283
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.006303
    0.41%
KAGE NETWORK (KAGE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma KAGE kaina yra $0.006277. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

KAGE NETWORK (KAGE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė KAGE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006278. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

KAGE NETWORK (KAGE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė KAGE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006283. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

KAGE NETWORK (KAGE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma KAGE kaina yra $0.006303. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė KAGE NETWORK kainų statistika

--
----

--

$ 638.72K
$ 638.72K$ 638.72K

100.00M
100.00M 100.00M

--
----

--

Naujausia KAGE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, KAGE turi 100.00M apyvartą ir $ 638.72K bendrą rinkos kapitalizaciją.

KAGE NETWORK istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje KAGE NETWORK, dabartinė KAGE NETWORK kaina yra 0.006277USD. Apyvartinė KAGE NETWORK (KAGE) pasiūla yra 100.00M KAGE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $638,719.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    55.48%
    $ 0.002239
    $ 0.007468
    $ 0.004021
  • 7 dienos
    35.69%
    $ 0.002240
    $ 0.007466
    $ 0.003214
  • 30 dienų
    33.08%
    $ 0.002076
    $ 0.007466
    $ 0.003214
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas KAGE NETWORK kaina pasikeitė $0.002239, atspindinti 55.48% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas KAGE NETWORK buvo prekiaujama aukščiausia $0.007466 ir žemiausia $0.003214. Kainos pokytis buvo 35.69%. Ši naujausia tendencija parodo KAGE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį KAGE NETWORK įvyko 33.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.002076 vertę. Tai rodo, kad KAGE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia KAGE NETWORK (KAGE) kainų prognozės modulis?

KAGE NETWORK Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas KAGE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius KAGE NETWORK ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą KAGE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti KAGE NETWORK kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja KAGE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina KAGE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą KAGE NETWORK potencialą.

Kodėl KAGE kainų prognozė yra svarbi?

KAGE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į KAGE dabar?
Pagal jūsų prognozes, KAGE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio KAGE kainų prognozė?
Remiantis KAGE NETWORK (KAGE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama KAGE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 KAGE 2026 m.?
1 vieneto KAGE NETWORK (KAGE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KAGE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama KAGE kaina 2027 m.?
KAGE NETWORK (KAGE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 KAGE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė KAGE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, KAGE NETWORK (KAGE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė KAGE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, KAGE NETWORK (KAGE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 KAGE 2030 m.?
1 vieneto KAGE NETWORK (KAGE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, KAGE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia KAGE kainų prognozė 2040 metams?
KAGE NETWORK (KAGE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 KAGE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:07:57(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.