IXI kaina (IXI)
+0.00%
-0.73%
-6.51%
-6.51%
IXI (IXI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas IXI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IXI kaina yra $ 0.0054149, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IXI per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – -0.73%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė IXI rinkos kapitalizacija yra $ 267.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IXI apyvartoje yra 9.25B vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 607.05K
Šiandienos IXI kainos pokytis į USD: $ 0.
IXI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
IXI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
IXI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.73%
|30 dienų
|$ 0
|-6.06%
|60 dienų
|$ 0
|-16.50%
|90 dienų
|$ 0
|--
Ixian is a peer to peer encrypted data streaming platform, which handles a high volume of micro transactions. About Ixian Platform and IxiCash As remote work and social distancing are becoming the new norm, more people are relying on streaming services for communication. Traditional services rely on expensive infrastructure to handle millions of new users and amount of data transferred. This infrastructure needs constant maintenance and upgrades but is only being used at full capacity at certain peaks. Ixian DLT - High throughput of micropayments with microfees Ixian was built to overcome these issues. By leveraging the user’s hardware we can improve reliability and enable users to monetize their hardware and bandwidth, depending on network needs. Ixian relies on its users to form a secure and efficient network with no downtime. Ixian S2 - Decentralized data streaming with incentives for node operators You can already download and use the first decentralized app that utilizes Ixian technology, it’s called Spixi and it is a secure next generation chat app, with no central authority which can access your personal data. Ixian is the kind of platform developers will want to use to build and monetize solutions that require scaling and secure data streaming capabilities. Services utilizing Ixian require smaller operating budgets and thus can be offered at competitive pricing. While paying less, users won’t need to worry about data leaks, privacy issues or censorship.
Kiek kainuos IXI (IXI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IXI (IXI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IXI prognozes.
Peržiūrėkite IXI kainos prognozę dabar!
Supratimas apie IXI (IXI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IXIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
