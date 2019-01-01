IXI (IXI) Tokenomika

IXI (IXI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieIXI (IXI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

IXI (IXI) Informacija

Ixian is a peer to peer encrypted data streaming platform, which handles a high volume of micro transactions.

About Ixian Platform and IxiCash

As remote work and social distancing are becoming the new norm, more people are relying on streaming services for communication. Traditional services rely on expensive infrastructure to handle millions of new users and amount of data transferred. This infrastructure needs constant maintenance and upgrades but is only being used at full capacity at certain peaks.

Ixian DLT - High throughput of micropayments with microfees

Ixian was built to overcome these issues. By leveraging the user’s hardware we can improve reliability and enable users to monetize their hardware and bandwidth, depending on network needs. Ixian relies on its users to form a secure and efficient network with no downtime.

Ixian S2 - Decentralized data streaming with incentives for node operators

You can already download and use the first decentralized app that utilizes Ixian technology, it’s called Spixi and it is a secure next generation chat app, with no central authority which can access your personal data.

Ixian is the kind of platform developers will want to use to build and monetize solutions that require scaling and secure data streaming capabilities. Services utilizing Ixian require smaller operating budgets and thus can be offered at competitive pricing. While paying less, users won’t need to worry about data leaks, privacy issues or censorship.

Oficiali svetainė:
https://www.ixian.io/
Baltoji knyga:
https://docs.ixian.io/tech_docs/dlt_whitepaper.html

IXI (IXI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius IXI (IXI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 268.42K
$ 268.42K$ 268.42K
Bendra pasiūla:
$ 21.00B
$ 21.00B$ 21.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 9.25B
$ 9.25B$ 9.25B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 609.08K
$ 609.08K$ 609.08K
Visų laikų rekordas:
$ 0.0054149
$ 0.0054149$ 0.0054149
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

IXI (IXI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti IXI (IXI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų IXI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek IXI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate IXI tokenomiką, galite peržiūrėti IXI tokeno kainą realiuoju laiku!

IXI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda IXI? Mūsų IXI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.