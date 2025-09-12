Daugiau apie HNTR

HNTR Kainos informacija

HNTR Baltoji knyga

HNTR Oficiali svetainė

HNTR Tokenomika

HNTR Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Hunter Token logotipas

Hunter Token kaina (HNTR)

Neįtraukta į sąrašą

1 HNTR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00115232
$0.00115232$0.00115232
+0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Hunter Token (HNTR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:38:50(UTC+8)

Hunter Token (HNTR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00115017
$ 0.00115017$ 0.00115017
24 val. žemiausia
$ 0.00115237
$ 0.00115237$ 0.00115237
24 val. aukščiausia

$ 0.00115017
$ 0.00115017$ 0.00115017

$ 0.00115237
$ 0.00115237$ 0.00115237

$ 0.02079827
$ 0.02079827$ 0.02079827

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.19%

+0.17%

+0.17%

Hunter Token (HNTR) realiojo laiko kaina yra $0.00115232. Per pastarąsias 24 valandas HNTR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00115017 iki aukščiausios $ 0.00115237 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HNTR kaina yra $ 0.02079827, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HNTR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.19%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hunter Token (HNTR) rinkos informacija

$ 344.54K
$ 344.54K$ 344.54K

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

299.00M
299.00M 299.00M

955,000,000.0
955,000,000.0 955,000,000.0

Dabartinė Hunter Token rinkos kapitalizacija yra $ 344.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HNTR apyvartoje yra 299.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 955000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.10M

Hunter Token (HNTR) kainos istorija USD

Šiandienos Hunter Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Hunter Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002192664.
Hunter Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005009574.
Hunter Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.19%
30 dienų$ -0.0002192664-19.02%
60 dienų$ -0.0005009574-43.47%
90 dienų$ 0--

Kas yra Hunter Token (HNTR)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Hunter Token (HNTR) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Hunter Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hunter Token (HNTR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hunter Token (HNTR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hunter Token prognozes.

Peržiūrėkite Hunter Token kainos prognozę dabar!

HNTR į vietos valiutas

Hunter Token (HNTR) Tokenomika

Supratimas apie Hunter Token (HNTR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HNTRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hunter Token (HNTR)

Kiek Hunter Token(HNTR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HNTR kaina USD valiuta yra 0.00115232USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HNTR į USD kaina?
Dabartinė HNTR kaina USD valiuta yra $ 0.00115232. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hunter Token rinkos kapitalizacija?
HNTR rinkos kapitalizacija yra $ 344.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HNTR apyvartoje?
HNTR apyvartoje yra 299.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HNTR kaina?
HNTR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02079827USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HNTR kaina?
HNTR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HNTR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HNTR yra --USD.
Ar HNTR kaina šiais metais kils?
HNTR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HNTR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:38:50(UTC+8)

Hunter Token (HNTR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.