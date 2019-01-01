GOOFY (GOOFY) Tokenomika
GOOFY DOGE is a mascot token based on the Solana chain, which pays tribute to the original World Cup mascot and provides an opportunity for those who missed the initial craze to experience its excitement.
In the serious yet boundless realm of cryptocurrencies, GOOFY Meme Coin emerges to bring fresh air and endless laughter to the market. Inspired by the classic Disney character Goofy, this joyful and carefree friend, GOOFY Meme Coin is not just a digital currency but a cultural symbol representing an optimistic attitude towards life and a curious exploration of the unknown.
Created by a group of Disney enthusiasts and blockchain technologists, the project aims to create a cryptocurrency ecosystem that is both entertaining and useful.
GOOFY (GOOFY) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius GOOFY (GOOFY) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
GOOFY (GOOFY) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GOOFY (GOOFY) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GOOFY tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek GOOFY tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate GOOFY tokenomiką, galite peržiūrėti GOOFY tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.