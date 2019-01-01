FAPCOIN (FAPCOIN) Tokenomika
Introducing FAPCOIN: the meme-tastic cryptocurrency that's turning heads in the Solana ecosystem! With a maximum supply of 1 billion tokens, FAPCOIN is designed purely for fun and community engagement, embodying the spirit of memecoins without any inherent utility or functional application. Fueled by vibrant memes and cultural references that resonate with crypto enthusiasts, FAPCOIN invites users to join a lighthearted movement where laughter and positivity reign supreme. Whether you’re a seasoned investor or a curious newcomer, FAPCOIN offers an exciting opportunity to engage with a passionate community, share hilarious memes, and partake in the thrill of speculative trading. Designed for those who understand the meme culture and love the magic of internet humor, FAPCOIN celebrates the absurdity and joy of crypto, aiming to foster connections and camaraderie among holders. Join the FAPCOIN family, where the only limit is your creativity, and let's ride the meme wave together! Don't miss your chance to be part of this charming chaos—FAPCOIN: where fun meets finance, but utility takes a backseat!
FAPCOIN (FAPCOIN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti FAPCOIN (FAPCOIN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų FAPCOIN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek FAPCOIN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate FAPCOIN tokenomiką, galite peržiūrėti FAPCOIN tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.