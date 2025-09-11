Ethernity Chain kaina (ERN)
-12.63%
+378.23%
+978.47%
+978.47%
Ethernity Chain (ERN) realiojo laiko kaina yra $2.12. Per pastarąsias 24 valandas ERN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.350595 iki aukščiausios $ 3.05 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ERN kaina yra $ 73.86, o žemiausia – $ 0.083222.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ERN per pastarąją valandą pasikeitė -12.63%, per 24 valandas – +378.23%, o per pastarąsias 7 dienas – +978.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Ethernity Chain rinkos kapitalizacija yra $ 51.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ERN apyvartoje yra 24.03M vienetų, o bendras kiekis siekia 30000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 63.68M
Šiandienos Ethernity Chain kainos pokytis į USD: $ +1.68.
Ethernity Chain 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +3.2323514920.
Ethernity Chain 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2.5404589640.
Ethernity Chain 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.858692546755289.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +1.68
|+378.23%
|30 dienų
|$ +3.2323514920
|+152.47%
|60 dienų
|$ +2.5404589640
|+119.83%
|90 dienų
|$ +0.858692546755289
|+68.08%
Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN. With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model. Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations. Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
|09-10 02:28:00
|Ekonominiai duomenys
