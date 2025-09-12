Ethernity Chain (ERN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ethernity Chain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ERN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ethernity Chain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Ethernity Chain kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:05:00(UTC+8)

Ethernity Chain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ethernity Chain (ERN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ethernity Chain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.1 prekybos kainą 2025 m.

Ethernity Chain (ERN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ethernity Chain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2.205 prekybos kainą 2026 m.

Ethernity Chain (ERN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ERN ateities kaina yra $ 2.3152 su 10.25% augimo norma.

Ethernity Chain (ERN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ERN ateities kaina yra $ 2.4310 su 15.76% augimo norma.

Ethernity Chain (ERN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ERN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 2.5525, o augimo norma – 21.55%.

Ethernity Chain (ERN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ERN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 2.6801, o augimo norma – 27.63%.

Ethernity Chain (ERN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ethernity Chain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 4.3657 prekybos kainą.

Ethernity Chain (ERN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ethernity Chain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 7.1113 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2.1
    0.00%
  • 2026
    $ 2.205
    5.00%
  • 2027
    $ 2.3152
    10.25%
  • 2028
    $ 2.4310
    15.76%
  • 2029
    $ 2.5525
    21.55%
  • 2030
    $ 2.6801
    27.63%
  • 2031
    $ 2.8142
    34.01%
  • 2032
    $ 2.9549
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 3.1026
    47.75%
  • 2034
    $ 3.2577
    55.13%
  • 2035
    $ 3.4206
    62.89%
  • 2036
    $ 3.5917
    71.03%
  • 2037
    $ 3.7712
    79.59%
  • 2038
    $ 3.9598
    88.56%
  • 2039
    $ 4.1578
    97.99%
  • 2040
    $ 4.3657
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Ethernity Chain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 2.1
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 2.1002
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.1020
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 2.1086
    0.41%
Ethernity Chain (ERN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ERN kaina yra $2.1. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ethernity Chain (ERN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ERN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.1002. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ethernity Chain (ERN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ERN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.1020. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ethernity Chain (ERN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ERN kaina yra $2.1086. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ethernity Chain kainų statistika

--
----

--

$ 54.71M
$ 54.71M$ 54.71M

24.03M
24.03M 24.03M

--
----

--

Naujausia ERN kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, ERN turi 24.03M apyvartą ir $ 54.71M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Ethernity Chain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ethernity Chain, dabartinė Ethernity Chain kaina yra 2.1USD. Apyvartinė Ethernity Chain (ERN) pasiūla yra 24.03M ERN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $54,707,608.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -4.20%
    $ -0.092075
    $ 6.52
    $ 1.36
  • 7 dienos
    1,053.89%
    $ 22.1316
    $ 5.5356
    $ 0.091415
  • 30 dienų
    159.10%
    $ 3.3410
    $ 5.5356
    $ 0.091415
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ethernity Chain kaina pasikeitė $-0.092075, atspindinti -4.20% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ethernity Chain buvo prekiaujama aukščiausia $5.5356 ir žemiausia $0.091415. Kainos pokytis buvo 1,053.89%. Ši naujausia tendencija parodo ERN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ethernity Chain įvyko 159.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $3.3410 vertę. Tai rodo, kad ERN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Ethernity Chain (ERN) kainų prognozės modulis?

Ethernity Chain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ERN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ethernity Chain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ERN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ethernity Chain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ERN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ERN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ethernity Chain potencialą.

Kodėl ERN kainų prognozė yra svarbi?

ERN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ERN dabar?
Pagal jūsų prognozes, ERN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ERN kainų prognozė?
Remiantis Ethernity Chain (ERN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ERN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ERN 2026 m.?
1 vieneto Ethernity Chain (ERN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ERN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ERN kaina 2027 m.?
Ethernity Chain (ERN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ERN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ERN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ethernity Chain (ERN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ERN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ethernity Chain (ERN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ERN 2030 m.?
1 vieneto Ethernity Chain (ERN) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ERN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ERN kainų prognozė 2040 metams?
Ethernity Chain (ERN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ERN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:05:00(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.