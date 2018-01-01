Coupon Assets (CA1) Tokenomika

Coupon Assets (CA1) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieCoupon Assets (CA1), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Coupon Assets (CA1) Informacija

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Oficiali svetainė:
https://radarlab.us/
Baltoji knyga:
http://img.bjyyb.net/sites/81500/81783/20231020104746486.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x9ee8c380E1926730aD89e91665FF27063b13c90A

Coupon Assets (CA1) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Coupon Assets (CA1) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 4.41M
Bendra pasiūla:
$ 270.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 9.67M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 123.20M
Visų laikų rekordas:
$ 1.735
Visų laikų minimumas:
$ 0.1615430304068605
Dabartinė kaina:
$ 0.4563
Coupon Assets (CA1) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Coupon Assets (CA1) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CA1 tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CA1 tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CA1 tokenomiką, galite peržiūrėti CA1 tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti CA1

Norite įtraukti Coupon Assets (CA1) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius CA1 pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Coupon Assets (CA1) Kainų istorija

CA1 kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

CA1 kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CA1? Mūsų CA1 kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.