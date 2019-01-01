Azuro (AZUR) Tokenomika

Azuro (AZUR) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieAzuro (AZUR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Azuro (AZUR) Informacija

Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems.

Oficiali svetainė:
https://azuro.org/
Baltoji knyga:
https://gem.azuro.org/knowledge-hub/introduction/what-is-azuro
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x9E6be44cC1236eEf7e1f197418592D363BedCd5A

Azuro (AZUR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Azuro (AZUR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 200.74M
$ 200.74M$ 200.74M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 6.06M
$ 6.06M$ 6.06M
Visų laikų rekordas:
$ 0.23903
$ 0.23903$ 0.23903
Visų laikų minimumas:
$ 0.005048918762802123
$ 0.005048918762802123$ 0.005048918762802123
Dabartinė kaina:
$ 0.006062
$ 0.006062$ 0.006062

Azuro (AZUR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Azuro (AZUR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų AZUR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek AZUR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate AZUR tokenomiką, galite peržiūrėti AZUR tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.