SULLY (SULLY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SULLY kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SULLY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

SULLY kainos prognozė
SULLY Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SULLY (SULLY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SULLY galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000174 prekybos kainą 2025 m.

SULLY (SULLY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SULLY galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000183 prekybos kainą 2026 m.

SULLY (SULLY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SULLY ateities kaina yra $ 0.000192 su 10.25% augimo norma.

SULLY (SULLY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SULLY ateities kaina yra $ 0.000201 su 15.76% augimo norma.

SULLY (SULLY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SULLY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000211, o augimo norma – 21.55%.

SULLY (SULLY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SULLY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000222, o augimo norma – 27.63%.

SULLY (SULLY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SULLY kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000362 prekybos kainą.

SULLY (SULLY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SULLY kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000590 prekybos kainą.

  • 2025
    $ 0.000174
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000183
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000192
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000201
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000211
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000222
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000233
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000245
    40.71%
  • 2033
    $ 0.000257
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000270
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000284
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000298
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000313
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000328
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000345
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000362
    107.89%
Trumpalaikės SULLY kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000174
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000174
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000174
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000175
    0.41%
SULLY (SULLY) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma SULLY kaina yra $0.000174. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SULLY (SULLY) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė SULLY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000174. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SULLY (SULLY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SULLY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000174. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SULLY (SULLY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SULLY kaina yra $0.000175. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SULLY kainų statistika

$ 148.44K
$ 148.44K$ 148.44K

849.83M
849.83M 849.83M

Naujausia SULLY kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SULLY turi 849.83M apyvartą ir $ 148.44K bendrą rinkos kapitalizaciją.

SULLY istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SULLY, dabartinė SULLY kaina yra 0.000174USD. Apyvartinė SULLY (SULLY) pasiūla yra 849.83M SULLY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $148,444.

  • 24 valandos
    -0.78%
    $ 0
    $ 0.000177
    $ 0.000170
  • 7 dienos
    -10.57%
    $ -0.000018
    $ 0.000201
    $ 0.000170
  • 30 dienų
    0.16%
    $ 0.000000
    $ 0.000201
    $ 0.000170
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SULLY kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.78% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SULLY buvo prekiaujama aukščiausia $0.000201 ir žemiausia $0.000170. Kainos pokytis buvo -10.57%. Ši naujausia tendencija parodo SULLY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SULLY įvyko 0.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000000 vertę. Tai rodo, kad SULLY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia SULLY (SULLY) kainų prognozės modulis?

SULLY Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SULLY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SULLY ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SULLY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SULLY kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SULLY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SULLY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SULLY potencialą.

Kodėl SULLY kainų prognozė yra svarbi?

SULLY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SULLY dabar?
Pagal jūsų prognozes, SULLY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SULLY kainų prognozė?
Remiantis SULLY (SULLY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SULLY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SULLY 2026 m.?
1 vieneto SULLY (SULLY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SULLY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SULLY kaina 2027 m.?
SULLY (SULLY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SULLY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SULLY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SULLY (SULLY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SULLY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SULLY (SULLY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SULLY 2030 m.?
1 vieneto SULLY (SULLY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SULLY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SULLY kainų prognozė 2040 metams?
SULLY (SULLY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SULLY kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 01:38:19(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.