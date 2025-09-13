Meme World Order (MWOR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Meme World Order kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MWOR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Meme World Order kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Meme World Order kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:15:04(UTC+8)

Meme World Order Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Meme World Order (MWOR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Meme World Order galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000057 prekybos kainą 2025 m.

Meme World Order (MWOR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Meme World Order galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000060 prekybos kainą 2026 m.

Meme World Order (MWOR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MWOR ateities kaina yra $ 0.000063 su 10.25% augimo norma.

Meme World Order (MWOR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MWOR ateities kaina yra $ 0.000066 su 15.76% augimo norma.

Meme World Order (MWOR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MWOR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000070, o augimo norma – 21.55%.

Meme World Order (MWOR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MWOR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000073, o augimo norma – 27.63%.

Meme World Order (MWOR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Meme World Order kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000119 prekybos kainą.

Meme World Order (MWOR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Meme World Order kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000195 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000057
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000060
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000063
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000066
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000070
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000073
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000077
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000081
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000085
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000089
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000093
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000098
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000103
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000108
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000114
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000119
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Meme World Order kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000057
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000057
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000057
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000057
    0.41%
Meme World Order (MWOR) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma MWOR kaina yra $0.000057. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Meme World Order (MWOR) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė MWOR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000057. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Meme World Order (MWOR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MWOR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000057. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Meme World Order (MWOR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MWOR kaina yra $0.000057. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Meme World Order kainų statistika

--
----

--

$ 51.61K
$ 51.61K$ 51.61K

893.77M
893.77M 893.77M

--
----

--

Naujausia MWOR kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MWOR turi 893.77M apyvartą ir $ 51.61K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Meme World Order istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Meme World Order, dabartinė Meme World Order kaina yra 0.000057USD. Apyvartinė Meme World Order (MWOR) pasiūla yra 893.77M MWOR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $51,607.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.54%
    $ 0
    $ 0.000057
    $ 0.000054
  • 7 dienos
    17.04%
    $ 0.000009
    $ 0.000073
    $ 0.000048
  • 30 dienų
    -34.47%
    $ -0.000019
    $ 0.000073
    $ 0.000048
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Meme World Order kaina pasikeitė $0, atspindinti 3.54% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Meme World Order buvo prekiaujama aukščiausia $0.000073 ir žemiausia $0.000048. Kainos pokytis buvo 17.04%. Ši naujausia tendencija parodo MWOR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Meme World Order įvyko -34.47%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000019 vertę. Tai rodo, kad MWOR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Meme World Order (MWOR) kainų prognozės modulis?

Meme World Order Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MWOR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Meme World Order ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MWOR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Meme World Order kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MWOR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MWOR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Meme World Order potencialą.

Kodėl MWOR kainų prognozė yra svarbi?

MWOR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MWOR dabar?
Pagal jūsų prognozes, MWOR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MWOR kainų prognozė?
Remiantis Meme World Order (MWOR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MWOR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MWOR 2026 m.?
1 vieneto Meme World Order (MWOR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MWOR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MWOR kaina 2027 m.?
Meme World Order (MWOR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MWOR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MWOR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Meme World Order (MWOR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MWOR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Meme World Order (MWOR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MWOR 2030 m.?
1 vieneto Meme World Order (MWOR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MWOR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MWOR kainų prognozė 2040 metams?
Meme World Order (MWOR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MWOR kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:15:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.