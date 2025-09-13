Store of Value (VAL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Store of Value kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VAL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Store of Value kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Store of Value kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:49:14(UTC+8)

Store of Value Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Store of Value (VAL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Store of Value galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000151 prekybos kainą 2025 m.

Store of Value (VAL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Store of Value galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000158 prekybos kainą 2026 m.

Store of Value (VAL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VAL ateities kaina yra $ 0.000166 su 10.25% augimo norma.

Store of Value (VAL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VAL ateities kaina yra $ 0.000174 su 15.76% augimo norma.

Store of Value (VAL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VAL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000183, o augimo norma – 21.55%.

Store of Value (VAL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VAL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000192, o augimo norma – 27.63%.

Store of Value (VAL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Store of Value kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000313 prekybos kainą.

Store of Value (VAL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Store of Value kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000511 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000151
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000158
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000166
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000174
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000183
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000192
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000202
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000212
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000223
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000234
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000245
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000258
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000271
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000284
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000298
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000313
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Store of Value kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.000151
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.000151
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000151
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.000151
    0.41%
Store of Value (VAL) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma VAL kaina yra $0.000151. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Store of Value (VAL) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė VAL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000151. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Store of Value (VAL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VAL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000151. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Store of Value (VAL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VAL kaina yra $0.000151. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Store of Value kainų statistika

--
----

--

$ 150.18K
$ 150.18K$ 150.18K

984.93M
984.93M 984.93M

--
----

--

Naujausia VAL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VAL turi 984.93M apyvartą ir $ 150.18K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Store of Value istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Store of Value, dabartinė Store of Value kaina yra 0.000151USD. Apyvartinė Store of Value (VAL) pasiūla yra 984.93M VAL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $150,183.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.26%
    $ 0
    $ 0.000153
    $ 0.000150
  • 7 dienos
    -1.02%
    $ -0.000001
    $ 0.000159
    $ 0.000150
  • 30 dienų
    -5.92%
    $ -0.000008
    $ 0.000159
    $ 0.000150
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Store of Value kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.26% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Store of Value buvo prekiaujama aukščiausia $0.000159 ir žemiausia $0.000150. Kainos pokytis buvo -1.02%. Ši naujausia tendencija parodo VAL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Store of Value įvyko -5.92%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000008 vertę. Tai rodo, kad VAL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Store of Value (VAL) kainų prognozės modulis?

Store of Value Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VAL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Store of Value ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VAL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Store of Value kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VAL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VAL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Store of Value potencialą.

Kodėl VAL kainų prognozė yra svarbi?

VAL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į VAL dabar?
Pagal jūsų prognozes, VAL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio VAL kainų prognozė?
Remiantis Store of Value (VAL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama VAL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 VAL 2026 m.?
1 vieneto Store of Value (VAL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VAL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama VAL kaina 2027 m.?
Store of Value (VAL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 VAL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė VAL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Store of Value (VAL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė VAL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Store of Value (VAL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 VAL 2030 m.?
1 vieneto Store of Value (VAL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, VAL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia VAL kainų prognozė 2040 metams?
Store of Value (VAL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 VAL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:49:14(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.