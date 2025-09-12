Store of Value kaina (VAL)
Store of Value (VAL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas VAL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VAL kaina yra $ 0.00191817, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VAL per pastarąją valandą pasikeitė -0.19%, per 24 valandas – -0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Store of Value rinkos kapitalizacija yra $ 148.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VAL apyvartoje yra 984.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 984926083.943625. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 148.49K
Šiandienos Store of Value kainos pokytis į USD: $ 0.
Store of Value 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Store of Value 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Store of Value 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.58%
|30 dienų
|$ 0
|-5.81%
|60 dienų
|$ 0
|+1.08%
|90 dienų
|$ 0
|--
Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time.
