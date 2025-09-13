Pyth USDC (PYTHUSDC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Pyth USDC kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PYTHUSDC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Pyth USDC kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Pyth USDC kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:12:11(UTC+8)

Pyth USDC Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Pyth USDC (PYTHUSDC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Pyth USDC galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.053 prekybos kainą 2025 m.

Pyth USDC (PYTHUSDC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Pyth USDC galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1056 prekybos kainą 2026 m.

Pyth USDC (PYTHUSDC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PYTHUSDC ateities kaina yra $ 1.1609 su 10.25% augimo norma.

Pyth USDC (PYTHUSDC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PYTHUSDC ateities kaina yra $ 1.2189 su 15.76% augimo norma.

Pyth USDC (PYTHUSDC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PYTHUSDC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2799, o augimo norma – 21.55%.

Pyth USDC (PYTHUSDC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PYTHUSDC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3439, o augimo norma – 27.63%.

Pyth USDC (PYTHUSDC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Pyth USDC kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.1891 prekybos kainą.

Pyth USDC (PYTHUSDC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Pyth USDC kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.5658 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.053
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1056
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1609
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2189
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2799
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3439
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4111
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4816
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.5557
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6335
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7152
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8009
    71.03%
  • 2037
    $ 1.8910
    79.59%
  • 2038
    $ 1.9855
    88.56%
  • 2039
    $ 2.0848
    97.99%
  • 2040
    $ 2.1891
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Pyth USDC kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 1.053
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 1.0531
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0540
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 1.0573
    0.41%
Pyth USDC (PYTHUSDC) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma PYTHUSDC kaina yra $1.053. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Pyth USDC (PYTHUSDC) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė PYTHUSDC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0531. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Pyth USDC (PYTHUSDC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PYTHUSDC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0540. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Pyth USDC (PYTHUSDC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PYTHUSDC kaina yra $1.0573. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Pyth USDC kainų statistika

--
----

--

$ 839.52K
$ 839.52K$ 839.52K

796.99K
796.99K 796.99K

--
----

--

Naujausia PYTHUSDC kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, PYTHUSDC turi 796.99K apyvartą ir $ 839.52K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Pyth USDC istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Pyth USDC, dabartinė Pyth USDC kaina yra 1.053USD. Apyvartinė Pyth USDC (PYTHUSDC) pasiūla yra 796.99K PYTHUSDC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $839,519.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000241
    $ 1.054
    $ 1.052
  • 7 dienos
    0.15%
    $ 0.001545
    $ 1.0536
    $ 1.0501
  • 30 dienų
    0.30%
    $ 0.003198
    $ 1.0536
    $ 1.0501
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Pyth USDC kaina pasikeitė $0.000241, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Pyth USDC buvo prekiaujama aukščiausia $1.0536 ir žemiausia $1.0501. Kainos pokytis buvo 0.15%. Ši naujausia tendencija parodo PYTHUSDC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Pyth USDC įvyko 0.30%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.003198 vertę. Tai rodo, kad PYTHUSDC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Pyth USDC (PYTHUSDC) kainų prognozės modulis?

Pyth USDC Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PYTHUSDC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Pyth USDC ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PYTHUSDC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Pyth USDC kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PYTHUSDC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PYTHUSDC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Pyth USDC potencialą.

Kodėl PYTHUSDC kainų prognozė yra svarbi?

PYTHUSDC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PYTHUSDC dabar?
Pagal jūsų prognozes, PYTHUSDC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PYTHUSDC kainų prognozė?
Remiantis Pyth USDC (PYTHUSDC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PYTHUSDC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PYTHUSDC 2026 m.?
1 vieneto Pyth USDC (PYTHUSDC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PYTHUSDC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PYTHUSDC kaina 2027 m.?
Pyth USDC (PYTHUSDC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PYTHUSDC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PYTHUSDC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pyth USDC (PYTHUSDC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PYTHUSDC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Pyth USDC (PYTHUSDC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PYTHUSDC 2030 m.?
1 vieneto Pyth USDC (PYTHUSDC) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PYTHUSDC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PYTHUSDC kainų prognozė 2040 metams?
Pyth USDC (PYTHUSDC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PYTHUSDC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 01:12:11(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.