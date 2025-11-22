Memory (MEM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Memory kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MEM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Memory kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Memory kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Memory Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Memory (MEM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Memory galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.022862 prekybos kainą 2025 m.

Memory (MEM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Memory galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.024005 prekybos kainą 2026 m.

Memory (MEM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MEM ateities kaina yra $ 0.025205 su 10.25% augimo norma.

Memory (MEM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MEM ateities kaina yra $ 0.026465 su 15.76% augimo norma.

Memory (MEM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MEM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.027789, o augimo norma – 21.55%.

Memory (MEM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MEM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.029178, o augimo norma – 27.63%.

Memory (MEM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Memory kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.047528 prekybos kainą.

Memory (MEM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Memory kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.077419 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.022862
    0.00%
  • 2026
    $ 0.024005
    5.00%
  • 2027
    $ 0.025205
    10.25%
  • 2028
    $ 0.026465
    15.76%
  • 2029
    $ 0.027789
    21.55%
  • 2030
    $ 0.029178
    27.63%
  • 2031
    $ 0.030637
    34.01%
  • 2032
    $ 0.032169
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.033777
    47.75%
  • 2034
    $ 0.035466
    55.13%
  • 2035
    $ 0.037240
    62.89%
  • 2036
    $ 0.039102
    71.03%
  • 2037
    $ 0.041057
    79.59%
  • 2038
    $ 0.043110
    88.56%
  • 2039
    $ 0.045265
    97.99%
  • 2040
    $ 0.047528
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Memory kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.022862
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.022865
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.022884
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.022956
    0.41%
Memory (MEM) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma MEM kaina yra $0.022862. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Memory (MEM) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė MEM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.022865. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Memory (MEM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MEM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.022884. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Memory (MEM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MEM kaina yra $0.022956. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Memory kainų statistika

--
----

--

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

75.07M
75.07M 75.07M

--
----

--

Naujausia MEM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MEM turi 75.07M apyvartą ir $ 1.72M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Memory istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Memory, dabartinė Memory kaina yra 0.022862USD. Apyvartinė Memory (MEM) pasiūla yra 75.07M MEM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,716,278.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.81%
    $ 0.000406
    $ 0.023384
    $ 0.022216
  • 7 dienos
    -16.65%
    $ -0.003807
    $ 0.038467
    $ 0.022265
  • 30 dienų
    -40.40%
    $ -0.009237
    $ 0.038467
    $ 0.022265
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Memory kaina pasikeitė $0.000406, atspindinti 1.81% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Memory buvo prekiaujama aukščiausia $0.038467 ir žemiausia $0.022265. Kainos pokytis buvo -16.65%. Ši naujausia tendencija parodo MEM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Memory įvyko -40.40%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.009237 vertę. Tai rodo, kad MEM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Memory (MEM) kainų prognozės modulis?

Memory Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MEM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Memory ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MEM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Memory kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MEM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MEM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Memory potencialą.

Kodėl MEM kainų prognozė yra svarbi?

MEM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MEM dabar?
Pagal jūsų prognozes, MEM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MEM kainų prognozė?
Remiantis Memory (MEM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MEM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MEM 2026 m.?
1 vieneto Memory (MEM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MEM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MEM kaina 2027 m.?
Memory (MEM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MEM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MEM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Memory (MEM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MEM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Memory (MEM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MEM 2030 m.?
1 vieneto Memory (MEM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MEM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MEM kainų prognozė 2040 metams?
Memory (MEM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MEM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.