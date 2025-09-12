AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AMATERASU OMIKAMI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OMIKAMI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AMATERASU OMIKAMI kainą
%

Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AMATERASU OMIKAMI kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
AMATERASU OMIKAMI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AMATERASU OMIKAMI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.023524 prekybos kainą 2025 m.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AMATERASU OMIKAMI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.024700 prekybos kainą 2026 m.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OMIKAMI ateities kaina yra $ 0.025935 su 10.25% augimo norma.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OMIKAMI ateities kaina yra $ 0.027232 su 15.76% augimo norma.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OMIKAMI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.028594, o augimo norma – 21.55%.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OMIKAMI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.030024, o augimo norma – 27.63%.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AMATERASU OMIKAMI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.048906 prekybos kainą.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AMATERASU OMIKAMI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.079662 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.023524
    0.00%
  • 2026
    $ 0.024700
    5.00%
  • 2027
    $ 0.025935
    10.25%
  • 2028
    $ 0.027232
    15.76%
  • 2029
    $ 0.028594
    21.55%
  • 2030
    $ 0.030024
    27.63%
  • 2031
    $ 0.031525
    34.01%
  • 2032
    $ 0.033101
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.034756
    47.75%
  • 2034
    $ 0.036494
    55.13%
  • 2035
    $ 0.038319
    62.89%
  • 2036
    $ 0.040235
    71.03%
  • 2037
    $ 0.042246
    79.59%
  • 2038
    $ 0.044359
    88.56%
  • 2039
    $ 0.046577
    97.99%
  • 2040
    $ 0.048906
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės AMATERASU OMIKAMI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.023524
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.023527
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.023547
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.023621
    0.41%
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma OMIKAMI kaina yra $0.023524. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė OMIKAMI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.023527. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OMIKAMI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.023547. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OMIKAMI kaina yra $0.023621. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AMATERASU OMIKAMI kainų statistika

--
----

--

$ 23.52M
$ 23.52M$ 23.52M

999.59M
999.59M 999.59M

--
----

--

Naujausia OMIKAMI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, OMIKAMI turi 999.59M apyvartą ir $ 23.52M bendrą rinkos kapitalizaciją.

AMATERASU OMIKAMI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AMATERASU OMIKAMI, dabartinė AMATERASU OMIKAMI kaina yra 0.023524USD. Apyvartinė AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) pasiūla yra 999.59M OMIKAMI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $23,519,244.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    4.56%
    $ 0.001025
    $ 0.023584
    $ 0.022222
  • 7 dienos
    33.00%
    $ 0.007762
    $ 0.025061
    $ 0.016956
  • 30 dienų
    6.14%
    $ 0.001443
    $ 0.025061
    $ 0.016956
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AMATERASU OMIKAMI kaina pasikeitė $0.001025, atspindinti 4.56% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AMATERASU OMIKAMI buvo prekiaujama aukščiausia $0.025061 ir žemiausia $0.016956. Kainos pokytis buvo 33.00%. Ši naujausia tendencija parodo OMIKAMI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AMATERASU OMIKAMI įvyko 6.14%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001443 vertę. Tai rodo, kad OMIKAMI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) kainų prognozės modulis?

AMATERASU OMIKAMI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OMIKAMI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AMATERASU OMIKAMI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OMIKAMI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AMATERASU OMIKAMI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OMIKAMI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OMIKAMI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AMATERASU OMIKAMI potencialą.

Kodėl OMIKAMI kainų prognozė yra svarbi?

OMIKAMI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OMIKAMI dabar?
Pagal jūsų prognozes, OMIKAMI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OMIKAMI kainų prognozė?
Remiantis AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OMIKAMI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OMIKAMI 2026 m.?
1 vieneto AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OMIKAMI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OMIKAMI kaina 2027 m.?
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OMIKAMI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OMIKAMI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OMIKAMI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OMIKAMI 2030 m.?
1 vieneto AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OMIKAMI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OMIKAMI kainų prognozė 2040 metams?
AMATERASU OMIKAMI (OMIKAMI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OMIKAMI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.